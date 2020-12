Operació complexa per canviar una magnòlia morta plantada el 1881

Una de les deu magnòlies centenàries que presideix el pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a Girona ha mort i l´operatiu per substituir l´exemplar amb un segle i mig d´història provocarà un enrenou considerable i complex.

L´arbre es va plantar,molt probablement, l´any 1881, quan es va pavimentar l´espai amb un enllosat de pedra. L´operació la van sufragar els germans Porcalla, tal com explica la inscripció lapidària que hi ha al mateix pati. La remodelació del pati es va completar uns anys després, el 1928, amb la decoració amb els esgrafiats de les seves façanes a càrrec dels germans Busquets. Ho explica amb passió el gerent de serveis comuns de la Generalitat, Jaume Torrent.

A l´estiu de l´any passat, es va detectar una pèrdua de fulles en una de les magnòlies que va fer pensar que l´arbre estava malalt. Es tracta de l´exemplar situat al sud-oest del pati. Es van fer consultes i visites sobre el terreny amb el responsable de Parcs i Jardins de l´Ajuntament, un tècnic del Departament d´Agricultura i un expert en recuperació d´arbres singulars de l´Associació de Viveristes.

El diagnòstic va ser que la magnòlia es podia donar pràcticament per perduda. Tot i això es va instal·lar un sistema de reg gota a gota per controlar la irrigació i al desembre es va procedir a fer-ne una poa severa per veure si tornava a brotar, explica Torrent. Finalment, però, es va detectar que l´exemplar estava mort i que alguna branca presentava perill de caure. Per aquest motiu, es va concloure que caldria talar la magnòlia.

Ara s´ha de substituir l´arbre (de la mateixa espècie i varietat, una magnolia grandiflora) ja que forma part d´un edifici monumental catalogat com a històric i les administracions tenen l´obligació de tenir cura i de mantenir, restaurar i reposar els elements que el componen. L´edifici de la Generalitat, l´antic hospital Santa Caterina, està declarat com a Bé Cultural d´Interès Nacional (BCIN) en la categoria de «monument històric» després d´un acord del govern català l´any 2013.

El projecte té una certa complexitat, perquè el pati està pavimentat amb empedrat original de pedra de Girona del segle XIX. Es preveu numerar les pedres, procedir a la seva extracció i emmagatzematge, desmuntar l´escocell també de pedra de Girona, extreure la magnòlia morta, procedir a l´excavació necessària per a la nova plantació del cepelló, fer el seguiment arqueològic de l´obra per tractar-se d´un BCIN, plantar la nova magnòlia i reposar el paviment i l´escocell originals. Per poder executar les obres s´ha hagut de fer un reguitzell de tramitacions: tirar endavant un expedient de contractació menor que va ser adjudicat el mes d´octubre, sol·licitar el permís municipal d´obres i l´autorització de la Comissió de Patrimoni de Cultura, demanar autorització per la intervenció arqueològica i contractar els serveis d´una arqueòloga per fer el seguiment de les obres.

La intenció és poder col·locar la nova magnòlia properament. L´objectiu de l´operatiu és mantenir l´esplendor del pati de les Magnòlies i mantenir una ambientació que Josep Pla ja relatava, a mitjans del segle passat en un fragment del Quadern Gris quan es referia a l´hospital Santa Caterina: «A l´hora baixa, el lloc solia ésser solitari. Encara que la finalitat dels edificis que la formaven tenia poca amenitat, feia bo d´estar-hi. Hi havia pau, una quietud profunda. Se sentia una xerradissa d´ocells en els arbres». Aleshores hi havia catorze magnòlies. Les quatre dels extrems ja es van haver de retirar fa uns anys.