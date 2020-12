Enrenou pel canvi de contenidors

Canvi de rutina. Més de 3.500 habitatges de l'Eixample gironí han d'adaptar-se a la nova forma de gestionar les deixalles estrenada aquesta setmana. Els veïns valoren de forma positiva la voluntat del consistori d'avançar cap a un model més sostenible, però la rapidesa del canvi i la falta d'informació, que no ha arribat a alguns veïns, fa que molts residents siguin crítics amb la posada en marxa de la mesura

Carregat amb tres bosses de plàstic i vidre, a l´Àlex Liévana el va agafar per sorpresa que els contenidors de l´avinguda de Sant Francesc no s´obrissin. Feia ben pocs minuts que uns operaris acabaven d´instal·lar-hi els nous contenidors intel·ligents. Veí del Mercadal, al pis compartit de Liévana no els havia arribat cap notificació de l´entrada en vigor del nou sistema de reciclatge de l´Eixample de Girona, que comporta un doble canvi: els contenidors ara s´obren amb una targeta personalitzada, i el sistema de recollida es fa per dies, segons el residu que toqui. A més, totes les bosses han d´estar identificades amb un adhesiu que vincula la bossa amb l´habitatge d´on prové.

«La gent que vivim dia a dia i anem improvisant la nostra rutina, dins les nostres obligacions, baixem a tirar les escombraries quan tenim un moment o quan ens ve de camí», explica Liévana, apressat per trobar algun altre lloc on llençar les bosses mentre es dirigeix cap a la feina. «Haver d'estar pendent de quin dia podem i quin dia no, no ens facilita gens l'acció de reciclar», critica.

El cas de Liévana, que desconeixia la mesura, no és l´únic. Els agents que s´ocupen de la campanya informativa sobre el nou sistema de reciclatge també recullen les incidències d´aquests primers dies. «El que més em trobo són persones que viuen a la zona i a qui no els ha arribat la carta per venir a buscar el material; gent que ve amb les bosses tancades i amb l´etiqueta enganxada, però no se´ls obre el contenidor amb la seva targeta; o llogaters que no han rebut cap notificació», afirma Guillem Masdeu, informador al carrer de la Creu. Això sí, «el major problema són les poques ganes d´adaptar-se, perquè hi ha veïns que ho veuen com una imposició», apunta Masdeu.

I és que la rapidesa del canvi ?el 23 de novembre s´anunciava, i el 30 ja entrava en vigor? i la falta d´informació que ha arribat de forma desigual entre els veïns, fan créixer les reticències envers un sistema que modificarà les rutines i costums dels residents al barri.

El que sí que molts veuen amb bons ulls és la voluntat de fer un pas més cap a la recollida selectiva i el reciclatge. En aquest sentit es manifesta Dolors Magret mentre fa cua per recollir la targeta, les etiquetes i la resta de material per iniciar-se en aquest nou sistema. «Jo crec que serà un canvi per millorar. És veritat que els canvis sempre ens costen, però els humans som animals de costums i ho acabarem automatitzant», defensa.

Tot i això, Magret observa que «cada dia hi ha una cua terrible» al punt de recollida, al costat del Mercat del Lleó. «Has de disposar temps per poder venir a fer la gestió, quan potser es podria fer telemàticament, com ja en fem moltes altres de l´Ajuntament», planteja Magret. De fet, el consistori ha hagut d´ampliar els dies en què el punt ?l´únic per a tots els 3.550 habitatges afectats? està actiu, ara fins al proper dilluns 7 de desembre.

Hi està d´acord un altre veí que comparteix cua, Josep Maria Oliver, que creu que aquesta fórmula és «una mica inadequada, almenys en temps de pandèmia». Critica la quantitat de persones que s´acaben concentrant al punt, i que no s´hagin buscat altres mecanismes com ara que ho enviïn a domicili.