Imatge extreta d?un vídeo on es veuen les espurnes del cable elèctric. diari de girona

Les espectaculars espurnes que dimarts al vespre sortien d´un cable elèctric aeri d´un carrer del barri gironí de Vila-roja va provocar l´alarma entre els veïns. El perill que les espurnes acabessin calant foc en alguns dels habitatges propers va provocar que s´acabés avisant els Bombers. Els fets van tenir lloc entre les set i les vuit del vespre al carrer Planura i va provocar que molt veïns sortissin al carrer espantats pels espectecs que se sentien.

El president de l´Associació de Veïns de Vila-roja, Tomás Cepas, assegurava ahir que aquesta mateixa situació es va viure també la setmana passada. El representant veïnal va mostrar la seva indignació per la desatenció que al seu parer tenen les institucions i la companyia elèctrica cap al barri i cap a tot el sector est de la ciutat.

Cepas va lamentar que molts residents han d´estar sense llum moltes de dies durant diverses hores per talls elèctrics que poden durar fins a vuit hores. Una situació similar a la que pateixen els veïns del barri que tenen just al costat Font de la Pólvora.

El representant veïnal va manifestar que molts veïns paguen «religiosament el servei». Va indicar que «si algú roba la llum que els sancionin» però va insistir en què «no pot ser que paguin justos per pecadors» i va recordar que que aquestes interrupcions «en cap cas» podien ser «imputables als consumidors que estan al corrent de pagament».

La portaveu del grup municipal del PSC a l´Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, va lamentar la situació que han de viure a diari els veïns i va recordar que la seva formació des de l´oposició al consistori i al Parlament ha reclamat des de fa temps «que actuï sobre l´empresa per solucionar la situació».

De fet, els veïns van anar fa uns dies a la seu de la Generalitat de Girona per denunciar que pateixen «talls de llum continus». Van reclamar a la Generalitat que actuï per acabar amb el «funcionament deficient» del subministrament elèctric en aquest barri de Girona.

A l´escrit de reclamació que van presentar el 23 de novembre van instar el Govern a incoar expedients sancionadors contra la companyia elèctrica, a exigir a la companyia que «realitzi les inversions necessàries» per garantir un «servei estable» i indemnitzar els perjudicats pels talls de llum. En el document, alguns dels veïns hi van exposar els talls intermitents que havien estat patit durant dies i també van lamentar que la companyia tingui una «capacitat nul·la» per «solucionar el problema».