Encesa dels llums de Nadal sense cap acte festiu i anunci del mercat de Nadal

L'Ajuntament de Girona va encendre ahir a la tarda els llums de Nadal, que estan en 113 espais (carrers, places, parcs i rotondes) repartits en 22 barris. Sens cap acte massiu, tal com solia ser habitual a la plaça Catalunya. També hi ha instal·lats nou arbres de Nadal lluminosos en nou punts de la ciutat. Segons l'alcaldessa, Marta Madrenas, la il·luminació nadalenca és una demanda de les associacions de comerciants, mentre que la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va indicar també que serveixen per «fer més alegres aquests dies». L'objectiu de la il·luminació nadalenca és dinamitzar el comerç «com un element clau en la vertebració urbana i la cohesió social», segons el consistori. «Ben gestionada i ajustada contribueix a la dinamització del comerç de proximitat i dels eixos comercials i els reforça davant de les grans superfícies», apunten.

La instal·lació dels llums va a càrrec de l'empresa Iluminaciones Ximenez, que ha guanyat totes les licitacions que fa el consistori gironí des que es van començar a fer els concursos públics oberts a partir de l'any 2011. Aquest any, però, no ha calgut fer una licitació ja que l'any passat es va incloure una clàusula per la qual es podria prorrogar el servei un any. És per uns 266.563 euros. Els llums s'obriran cada dia fins al 6 de gener del 2021. Llavors tindran, aproximadament, un mes per anar retirant tot el material desplegat.

A més a més, hi haurà el tradicional mercat de Nadal, a la plaça Independència, del 4 de desembre al 5 de gener amb 23 parades amb productes artesans, de proximitat i relacionats amb les dates festives. Són deu parades menys que l'any passat. El mercat seguirà les normes del Procicat, segons va remarcar la regidora de Promoció Econòmica.