Cinc joves de Salt inicien la formació del curs d'iniciació a tècnic esportiu

Els cinc joves becats per l'Ajuntament de Salt.

L'Ajuntament de Salt ha posat en marxa una primera edició d'un programa de beques per poder dur a terme el Curs d'Iniciació a Tècnic Esportiu. Els cinc joves becats ja han començat la formació que es desenvolupa a través del Programa Referent Juvenil i que organitza el Consell Comarcal del Gironès. Més de 20 candidats han participat en la selecció. Des de l'Àrea de Joventut destaquen que s'han atorgat les beques per tal que «millorin les seves competències professionals al mateix temps que poden compaginar treball i estudis mentre fan el curs de monitoratge que organitza, cada any, el Consell Esportiu del Gironès».