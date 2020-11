El GEiEG reobre les instal·lacions

Piscines al 30% d'aforament, amb reserva prèvia, horaris marcats i també aforaments limitats al gimnàs, sales de fitness i pistes exteriors de tennis, pàdel i esquaix. El Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) reobre les instal·lacions amb l'entrada al tram 1 de la desescalada.

Els socis estan satisfets de poder tornar a entrenar-se, i entre ells l'opinió que impera és que l'esport és segur si s'apliquen els protocols corresponents. El president de l'entitat, Francesc Cayuela, diu que el coronavirus els ha fet perdre més del 20% dels socis i que el futur del GEiEG depèn també de les ajudes promeses. Cayuela confia no haver de tornar enrere i demana flexibilitzar "com més aviat millor" el toc de queda per reprendre entrenaments de nit.

L'esport retorna al complex que el GEiEG té a Sant Ponç, on hi ha les dues piscines interiors de 25 i 50 metres. És la tercera vegada que el club gironí reobre aquestes instal·lacions en el que portem d'any. A l'hivern, es van veure obligats a tancar després de patir els estralls del 'Gloria'; al març, van tornar-hi amb el confinament obligat pel coronavirus. I ara fa unes setmanes, van haver de tornar a fer-ho arran de les noves restriccions per la pandèmia.

Amb la majoria de treballadors encara amb ERTO –l'entitat en té uns 200- el seu president confia que aquest cop sigui el definitiu. I que d'una manera o una altra, el GEiEG pugui mantenir activitat. "Esperem que la situació sanitària es normalitzi i la pandèmia vagi a menys; no sabem què passarà més endavant, però confiem que, si tot va bé, les limitacions d'aforament es puguin anar relaxant", explica Cayuela.

A Sant Ponç, amb l'entrada al tram 1, les piscines han reobert al 30%. Per nedar-hi, els socis han de fer reserva prèvia, com a màxim poden utilitzar-les una hora al dia, i han de complir els protocols de seguretat vigents. Presa de temperatura a l'entrada, accedir amb mascareta, respectar l'horari que tenen fixat i, tot i que poden fer servir els vestidors per canviar-se, quan entren a l'aigua han de deixar les seves pertinences al costat de la piscina.



Limitacions del 30% arreu

Les restriccions d'aforament, com mana el Procicat, també s'estenen a la resta d'instal·lacions. És a dir, classes de fitness, de ioga i a la sala on hi ha les màquines. Per complir amb les limitacions del 30% a les pistes d'esquaix només hi pot haver dues persones alhora. I per accedir a les de tennis i pàdel –aquí, com a màxim hi pot haver quatre persones a pista- també s'ha de fer reserva prèvia.

A Sant Narcís, també ha reobert la sala de fitness i activitats dirigides (amb un 30%) i les pistes de tennis. I a Palau, la pista d'atletisme, els camps de futbol i rugbi funcionen amb normalitat. Això sí, en aquests dos darrers són d'ús exclusiu per a les seccions del club.

El president del club demana, però, que es flexibilitzi el toc de queda "quan abans millor" perquè això els permetria allargar els entrenaments de nit "i que els socis puguin tornar amb més calma a casa seva". En la mateixa línia, també reclama aixecar el confinament municipal de caps de setmana per, d'aquesta manera, permetre que els socis de fora la ciutat puguin fer ús de les instal·lacions del GEiEG.



Caiguda de socis i confiança en les ajudes

Francesc Cayuela no amaga, però, que el club gironí ha patit un cop dur aquest 2020. Explica que el 'Gloria' i la pandèmia han suposat que s'hagin perdut més del 20% dels socis, i que els ingressos els han arribat a caure fins a la meitat. "Tots els clubs esportius hem quedat tocats", diu en referència al coronavirus.

El president del GEiEG diu, però, que de moment la viabilitat "és possible". Sempre i quan, però, es puguin mantenir les aportacions dels socis i arribin les ajudes promeses pel Govern. "Si podem mantenir una activitat mínima i ens arriben les ajudes, podrem anar tirant; si no les cobrem, però, potser ens haurem de plantejar què haurem de fer", explica. "Ara mateix, estem anant al dia a dia per quadrar els números, però l'impacte econòmic és important", admet Cayuela, en espera que les dades sanitàries millorin i es pugui anar avançant en els trams de la desescalada.



"L'esport és segur"

A les piscines, a les pistes de tennis o bé a les sales de fitness i activitats dirigides, l'opinió dels socis del club gironí és unànime. Tots coincideixen que l'esport és segur si es compleixen els protocols adequats, i confien que la pandèmia no torni a obligar tancar les instal·lacions.

"Hi ha distància i seguretat, tothom es desinfecta i és molt segur", explica en Miquel Roger, que ha vingut a nedar a primera hora del matí. "Jo penso que com es feia ja anava bé; hi havia dues persones per carril i s'havia de reservar hora", diu la Clara Corominas, una altra sòcia que ha anat a nedar a la piscina de 50 metres. "No hi ha massa moviment de gent i crec que s'hauria pogut mantenir obert; a tots ens hauria agradat molt", hi afegeix.

Qui més qui menys, s'ha entrenat a casa aquests dies o bé ha sortit a fer senderisme. "Però si tens les instal·lacions obertes és molt millor i molt més còmode", explica la Pietat Toledo, que aquest matí ha anat a fer cinta i peses a la sala de fitness. "Però també penso que poder fer exercici aquí és molt millor que no pas quedar-se a casa; està bé prendre les mesures necessàries per evitar contagis, però no hi ha d'haver problemes si es fan les coses com toca i tothom té consciència", conclou.

