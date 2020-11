La Diputació de Girona aprova el pressupost de 147,1 MEUR amb el suport d'IdS i TxE

La Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts el pressupost per al 2021 de 147,1 MEUR amb el suport dels grups del govern (JxCat i ERC) d'Independents de la Selva (IdS) i Tots per l'Empordà (TxE) i l'abstenció del PSC. L'únic grup que hi ha votat en contra ha estat la CUP, que considera que els números són continuistes i al·lega que era el moment de fer canvis. Des de l'equip de govern, en canvi, han defensat els comptes per a l'any vinent. El president de l'ens, Miquel Noguer, ha dit que la pandèmia i el temporal Gloria ha canviat les previsions que tenien per aquest any i ha dit que continuaran "ajudant" als ajuntaments.

El vicepresident, Pau Presas, ha defensat que el pressupost neix per fer front a les conseqüències de la crisi del coronavirus i, alhora, "cobreix els programes previstos". "L'objectiu és que ningú quedi enrere", ha afegit.

Llum verda al pressupost per al 2021 de la Diputació de Girona. Els comptes per a l'any que ve s'han aprovat amb els vots a favor de JxCat, ERC, IdS i TxE i l'abstenció del PSC. Només hi ha votat en contra la CUP. En el torn d'intervencions, l'equip de govern ha defensat el document.

En aquest sentit, Noguer ha admès que el pressupost s'ha elaborat enmig de la incertesa i ha recordat que els comptes de la Diputació depenen en pràcticament un 90% de la cessió de la participació de tributs de l'Estat espanyol. Malgrat això, ha remarcat que s'ha elaborat pensant en la pandèmia de la Covid-19.

La diputada de la CUP, Laia Pèlach, però, ha assegurat que els números són continuistes i ha criticat l'equip de govern no hagi aprofitat la situació actual per fer canvis. "Diuen que han incrementat partides. 130.000 euros en habitatge és un increment? Suposa el 0,09% del pressupost", ha dit.

Per la seva banda, la diputada del PSC, Sílvia Paneque, ha anunciat la seva abstenció després de rebre el compromís de destinar part del superàvit a les taules de recuperació econòmica de la covid-19.

Al torn de rèplica Noguer, ha criticat la posició de la CUP i li ha dit a Pèlach que semblava que la CUP i els grups independents haguessin estudiat pressupostos diferents. També ha remarcat que "l'ADN" de les diputacions és ajudar als ajuntaments i que adoptaran les mesures que calguin per atendre situacions d'urgència, com ha defensat que han fet aquest 2020 no només per la pandèmia sinó també arran del temporal Gloria.

En línies generals, el pressupost global de l'ens s'enfila fins als 147,1 MEUR, 2,5 menys que l'any passat a causa de la finalització de diversos projectes que tenien fons europeus. Una de les despeses més importants dels comptes per a l'any que ve és la que es destinarà a subvencions i transferències i que representa un 61% (84,57 MEUR). A més, es destinaran 1,42 MEUR en ajudes en matèria d'habitatge i s'ha incrementat la dotació de cultura en un 4,3%, amb un pressupost de més de 18,26 MEUR.



Un pla per a les renovables

D'altra banda, al ple ordinari que s'ha celebrat abans de la sessió extraordinària del pressupost s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic per al Desenvolupament de les Energies Renovables a les comarques gironines. El pla té com a finalitat crear un entorn en el qual l'acció pública desencadeni inversió en energies renovables i assolir, així, els reptes relacionats amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

La Diputació vol liderar el compromís amb la sostenibilitat energètica i ambiental a la demarcació i es posa com a objectiu d'aconseguir una participació de les energies renovables del 32 % sobre el consum final d'energia l'any 2030.

Durant el debat d'aquest punt, els diputats de la CUP i el PSC han recordat que sobre les comarques gironines planen diversos projectes que podrien afectar greument el paisatge de la comarca.