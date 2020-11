Activistes de la Brigada del Salabret netegen l'entorn de la via verda de Quart

Activistes de la brigada del Salabret han netejat recentment un tros de l'entorn de la via verda de Girona que uneix la capital gironina amb Quart. Dies abans hi havien detectat multitud de deixalles i nombroses bosses amb terra a l'interior, suposadament, d'antigues plantacions de marihuana, com setmanes enrere se'n van detectar a la carretera d'accés al santuari dels Àngels. En arribar al lloc, van poder comprovar quan algú havia retirat totes les bosses de terra. No obstant això, van decidir seguir retirant les altres deixalles que van trobar a la zona; entre aquestes, moltes rajoles, llaunes i una cadira. Van omplir diversos sacs, que amb prou feines cabien al maleter d'un cotxe.

Fa unes setmanes, un grup d'activistes també va netejar tota la zona boscosa que hi ha entre el parc de Domeny i la fàbrica Nestlé, d'on van treure multitud de deixalles. L'associació fa diversos anys que periòdicament fa crides a les xarxes socials per demanar voluntaris per retirar deixalles de paratges boscosos i a l'entorn dels rius.