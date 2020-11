Habitatge, seguretat i neteja, els principals eixos del nou pla de mandat de JxCat i ERC

El pla de mandat de l'equip de govern de Girona (JxCat i ERC) inclou una trentena de mesures moltes de les quals vinculades a l'habitatge, la seguretat, el civisme i la neteja. Es tracta d'un document que estava enllestit fa setmanes que no s'ha fet públic fins ara perquè no es considerava «adient» enmig de la segona onada de la covid.

De fet, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va ressaltar que una de les principals prioritats era la «lluita persistent» contra les conseqüències de la pandèmia a la ciutat. Al document, hi és al primer punt: «Impulsarem totes les mesures al nostre abast per lluitar contra la covid-19,amb mesures que afecten tots els àmbits de la ciutat i els ciutadans per minimitzar-ne les conseqüències». El vicealcalde, Quim Ayats, va remarcar que treballaran per reduir les desigualtats socials i la pobresa. Ambdós també van deixar palès que no abandonaran la lluita per la llibertat de Catalunya.



Una ciutat «encara més neta»

Els trenta punts estan agrupats sota el títol de «projectes estratègics i compromisos amb la ciutadania» que pretén tocar «de peus a terra» i entre els elements hi destaquen iniciatives en habitatge com per exemple el que afirma que es destinaran «2,5 milions d'euros en polítiques públiques d'habitatge» i que s'incorporarà «un mínim de 60 habitatges de lloguer assequibles per a joves i famílies». També s'assenyala que s'aprovarà «el Pacte Local d'Habitatge per garantir el dret universal a l'habitatge». En matèria de seguretat, es vol seguir desenvolupant el model de policia de proximitat a mesura que es vagi ampliant la plantilla, lluitar contra les ocupacions delinqüencials i contra l'incivisme, amb dinamitzadors de carrer i mediació. Sobre la neteja, l'alcaldessa va dir que estan treballant en el nou contracte de recollida de residus «perquè la ciutat es vegi encara més neta».

El document proposa moltes altres iniciatives. En l'àmbit cultural, el vicealcalde, Quim Ayats, va relatar el seu compromís en acabar el projecte de l'edifici del Modern i avançar en el projecte de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i Contemporani, així com l'execució del projecte de la biblioteca de la Casa de Cultura, la creació del Consell de les Arts i aconseguir que hi hagi «arts en viu» als espais de restauració.



Aigua, consultes i mobilitat

Altres línies estratègiques esmentades són la culminació del procés de gestió pública del servei d'Aigües de Girona, la posada en marxa d'una aplicació per poder realitzar consultes directes a la ciutadania en temes de ciutat. En termes de mobilitat, es van referir a futures mesures per fer de la plaça Catalunya una zona per a vianants i al condicionament d'un nou aparcament dissuasiu a l'accés de la ciutat -que l'alcaldessa encara vol mantenir en secret- i la implantació d'un servei «autofinançat» de busos llançadora cap al centre.

Altres elements esmentats van fer referència a l'impuls de l'Oficina Verda, a implementar el projecte de la Casa de la Tecnologia, l'habilitació d'un local social al barri de Montjuïc, a obrir un nou espai per a les entitats juvenils, a vetllar per la contractació ètica i responsable, a aplicar la perspectiva de gènere, a impulsar el pacte local contra la segregació escolar i a desplegar les propostes del Pla Estratègic de l'Esport.

També van assegurar que executaran milloren al parc de les Pedreres, a l'espai del castell de Montjuïc, al parc de la Devesa (sobretot en il·luminació, mobiliari, al rec dels jardins) on es manté el compromís de treure el campament dels firaires i que es construirà la passera que ha de connectar el carrer del Carme amb Montilivi.



Reacció de l'oposició

Des de Guanyem es va criticar que el nou pla de govern no presenti «ni una sola proposta per a la reactivació econòmica» i es va indicar que «els barris estan desapareguts en el document». A més, van apuntar que «una tercera part de les 30 propostes són temes que fa anys que són al calaix de l'alcaldessa».

Des del PSC, es va lamentar la «poca ambició del pla de govern» i s'hi troba a faltar l'increment de plantilla de la Policia, la transformació del carrer Barcelona, la reforma de la plaça Espanya, el nou institut Ermessenda, l'Arxiu Provincial, la reforma de l'avinguda Sant Narcís o la modernització del Carme i zona est de la ciutat.

Finalment, des de Ciutadans es va apuntar que és un «pla de govern genèric i escàs» i es va afirmar que en matèria de seguretat «el pla és el mateix que el mandat anterior a pesar que la inseguretat augmenta».