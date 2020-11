Suspenen el judici de la investigadora de la UdG que va denunciar assetjament laboral

El judici sobre l'acomiadament nul de la investigadora de la UdG que va denunciar assetjament laboral ha quedat suspès 'sine die', segons ha avançat la víctima. El motiu és que la universitat hauria demanat retardar aquest judici fins que no hi hagi sentència ferma del contenciós administratiu que havia interposat la dona en contra de les irregularitats del concurs públic per aconseguir la plaça que ella ocupava. Davant d'això, la dona creu que es tracta d'una estratègia per desgastar-la emocionalment i que "abandoni la lluita". Per altra banda, a través de Twitter ha lamentat que la universitat opti per "continuar vivint en la impunitat" mentre no hi hagi sentència ferma del contenciós.