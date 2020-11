La millora del castell de Montjuïc de Girona inclou nous usos i la protecció patrimonial

L'Ajuntament de Girona ha fet un pas endavant en el projecte de condicionament del castell de Montjuïc, que permetrà obrir-lo a la ciutadania i desenvolupar-hi nous usos que fins ara no eren possibles. En el nou document que el consistori ha aprovat s'han afegit els aspectes tècnics marcats per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Principalment, es tracta de reforçar la porta d'accés a la fortificació per tal de garantir la seva estabilitat, vetllar per la protecció de la cisterna i sotmetre a un control arqueològic totes les actuacions que afectin el subsòl.

L'import final del projecte, després de totes aquestes incorporacions, és de 257.718,64 euros (IVA inclòs), mentre que inicialment estava projectat en 133.061,24 euros (IVA inclòs). El document ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local del 30 d'octubre i després del període d'exposició pública serà aprovat definitivament pel mateix òrgan. Es preveu que els treballs comencin el pròxim estiu, un cop s'hagin adjudicat les obres per concurs públic.

El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha destacat la finalitat del projecte. "Volem que el castell de Montjuïc tingui molta més vida, que sigui un espai on la gent pugui passejar i gaudir-ne amb molta més facilitat del que es pot fer actualment, i també poder-hi fer activitats veïnals o culturals. És un espai que forma part del nostre patrimoni i que és emblemàtic, l'objectiu és posar-lo en valor i integrar-lo més amb els usos ciutadans", ha afirmat.

El projecte contempla crear un itinerari perquè la ciutadania pugui accedir a la fortificació i alhora confeccionar, a la zona de la cisterna, un espai públic per al barri on poder desenvolupar diferents i múltiples activitats. També està previst incorporar unes grades al pati d'armes, que ajudaran a connectar els itineraris a més de ser una zona d'estada i descans i un lloc on el públic podrà gaudir dels espectacles.

El castell de Montjuïc està declarat com un Bé Cultural d'Interès Nacional i qualsevol actuació que s'hi porti a terme ha de passar per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, el projecte de condicionament del castell, redactat per l'arquitecta Olga Felip, va ser traslladat en aquest ens, el qual va determinar un seguit de requeriments. Davant d'això, el consistori va encarregar dos estudis per tal d'avaluar detalladament les estructures de la coberta de la cisterna i de la porta d'accés al castell de Montjuïc, així com per realitzar un control arqueològic.

Tots aquests aspectes s'han incorporat ara en el projecte. Per una banda, es reforçarà la porta d'accés principal al castell per tal de garantir la seguretat dels visitants, ja que es tracta d'un punt clau en el recorregut. També es faran treballs de conservació i restauració d'aquest element.

Pel que fa a la cisterna, es va realitzar un estudi per tal de saber quin era el seu estat de conservació i quin pes podia suportar, ja que el projecte contempla col·locar-hi a sobre un escenari. L'anàlisi ha permès definir com ha de ser aquesta plataforma per tal de garantir l'estabilitat i la conservació de la cisterna. També s'ha determinat que tots els treballs que afectin el subsòl, com ara la il·luminació, la pavimentació de les passeres i la creació de les grades al pati d'armes, s'hauran de realitzar sota control arqueològic.

D'altra banda, s'ha acordat que l'espai restarà il·luminat només quan es dugui a terme algun esdeveniment, per tal de reduir l'impacte sobre la construcció. A més, es preservarà al màxim la vegetació existent i en el procés de manteniment es farà sega selectiva, permetent així crear un joc a través de les alçades, espècies i colors de la mateixa vegetació.

La regidora del barri de Montjuïc de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, va presentar ahir les noves incorporacions del projecte a diferents membres de l'Associació de Veïns.