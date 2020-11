El PSC vol que els dos milions de romanent es destinin al teixit econòmic

La portaveu del grup municipal del PSC a Girona, Sílvia Paneque, va plantejar ahir a l'equip de govern que l'Ajuntament destini els dos milions d'euros de romanents al suport econòmic del teixit actiu de la ciutat i, per tant, desplegui un paquet de mesures excepcionals per donar suport real al teixit econòmic i cultural afectat per la crisi provocada per la pandèmia.

Paneque va apuntar la conveniència d'un acord ampli amb aquests sectors, perquè considera que ho exigeix l'excepcionalitat de la crisi. La portaveu socialista interpreta que el consistori gironí ha de tenir un compromís palpable amb aquests sectors afectats durament per les conseqüències socials imposades a causa del coronavirus. A més a més, Sílvia Paneque s'ha sumat al manifest per reclamar al govern de la Generalitat, que permeti obrir bars i restaurants amb les pertinents mesures de seguretat en salut.