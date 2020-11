L'amo de l'antic teatre Odeon del Barri Vell rehabilita l'estructura per evitar que cedeixi

Obres de rehabilitació a l'antic teatre i sala de ball Odeon del Barri Vell de Girona. Ara mateix s'estan portant a terme treballs per consolidar l'estructura i que no cedeixi. L'Ajuntament ha concedit la llicència i el ple municipal va aprovar, aquest dilluns, aplicar una bonificació del 95% de l'impost de construccions, instla·lacions i obres (ICIO) en tractar-se d'un projecte considerat d'interés especial, ja que l'edifici està catalogat. Es tracta d'una mesura habitual en edificacions que tenen cert valor arquitectònic. En aquest cas, està inclòs al Pla Especial Barri Vell i catalogat amb la categoria «R», que només admet reformes i activitats que en respectin la configuració original.

De fet, en aquest mateix ple es va concedir dues bonificacions més. Una per un projecte al número 4 de la plaça del Vi i una altra per al número 17 del carrer Francesc Ciurana. Aquestes dues darreres van tenir el vot afirmatiu de tots els grups municipals.

En el cas de l'edifici situat al número 6 de la pujada de Sant Domènec, el grup municipal Guanyem va optar per l'abstenció. El seu portaveu, Lluc Salellas, va reclamar que les institucions treballin per donar a l'edifici «un ús públic, per al barri i per a la ciutat». La regidora de Règim Interior, Maria Àngels Planas, va assegurar que s'ho anotava.

El permís de l'obra és per garantir la consolidació estructural de l'edifici. El seu propietari, Miquel Casals, ha explicat que ara mateix el que es vol és «evitar que caigui». El pressupost de l'obra és de més de 350.000 euros. De moment, no hi ha cap futur ús a la vista.



Polèmica recent

L'edifici va estar envoltat de polèmica ja fa més d'un any quan es va saber que una cadena d'alimentació volia obrir-hi un restaurant amb capacitat que algunes informacions apuntaven a fins a 400 persones. L'enrenou va ser molt gran i el col·lectiu juvenil i independentista La Forja va ocupar-lo unes hores per protestar contra el model turístic de la ciutat, l'especulació i la gentrificació, ja que al seu parer, la reconversió de l'edifici en un possible restaurant simbolitzava precisament això.

Els grups de l'oposició també van alçar la veu contra aquest possible projecte, que es va valorar en uns dos milions d'euros d'inversió i que incloïa la recuperaicó i protecció de les pintures i el patrimoni arqiutectònic d'un edifici de mitjans del segle XIX.

Des de Guanyem, es va mostrar la «impotència en veure com el patrimoni històric i cultural se'ns escapa de les mans davant l'onada mercantilitzadora i de turistificació que viu el Barri Vell».

El PSC va demanar al govern, aleshores només integrat pel PSC, que tingués «una política clara de restricció, cura i observança especial al Barri Vell, on s'ha deteriorat la vida dels veïns amb decisions del govern». ERC destacava l'urgència de començar a treballar ja en un nou Pla Especial del Barri Vell per «limitar el que es pot fer i el que no».

Finalment, a principis d'aquest any, el grup König va acabar renunciant a tirar endavant aquest restaurant, que volia ser l'inicia d'una nova marca de l'empresa.