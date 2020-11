Girona recupera hàbitats naturals a les Deveses d'en Bru, un paratge de 32 hectàrees a tocar del Ter

Girona ha recuperat hàbitats naturals a l'espai de les Deveses d'en Bru, un paratge de 32 hectàrees situat a tocar del riu Ter a Domeny. Gràcies a un acord amb la propietat, el Consorci del Ter, la Generalitat i l'Ajuntament han invertit 50.500 euros per eliminar espècies invasores –tant flora com fauna-, crear un refugi per a ratpenats i adequar una xarxa d'itineraris al paratge. També s'ha instal·lat un mirador al costat de la bassa que forma el riu, un dels llocs emblemàtics de la finca.

L'alcaldessa de Girona, el delegat de Territori i la presidenta del Consorci han posat en valor la recuperació de la finca, sobretot ara que la pandèmia porta més gent als espais naturals, i han fet una crida a la ciutadania a fer-ne un ús responsable.

Les Deveses d'en Bru és un paratge de propietat particular que abasta unes 40 hectàrees i forma part de la xarxa Natura 2000. Es troba situat a Domeny, a la banda de riu compresa entre Fontajau i el polígon de la Nestlé. L'acord que el Consorci del Ter ha signat amb els propietaris, la comunitat de béns Masó-Bru, ha permès recuperar els hàbitats naturals de 32 hectàrees i, al mateix temps, fer-les més amable per a la ciutadania. El conveni té una durada de deu anys prorrogables.

La presidenta del Consorci i alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset, ha explicat que aquest estiu, quan es van adjudicar els treballs de recuperació, el paratge estava "molt selvatitzat". A més, també hi creixia flora invasora (per exemple, espècies com l'ailant, el plomall de la pampa o la iuca).

Ara, però, les Deveses d'en Bru ha canviat completament la seva fisonomia. El Consorci del Ter, el Departament de Territori i l'Ajuntament han invertit 50.496,81 euros per netejar-lo de deixalles, controlar la flora i la fauna invasores (com la tortuga exòtica), adequar-hi una xarxa d'itineraris, construir-hi un refugi per a ratpenats i instal·lar l'aguait al costat de la bassa.

Part de la inversió, però, s'ha destinat a netejar la finca de deixalles. De fet, el representant de la comunitat de béns, Francesc Fontanet, ha admès que hi va haver una època en què la gent "hi tirava molta brossa". "Ara, però, esperem que es conscienciïn i que s'emportin les deixalles", ha afegit.



Pneumàtics, runa i PVC

Entre els abocaments que s'han hagut de retirar hi havia una dotzena de pneumàtics, 2 metres cúbics de runa, quinze bosses industrials d'escombraries i diversos voluminosos (canonades de PVC o bicicletes abandonades, entre d'altres).

Ara, les Deveses d'en Bru compta amb una xarxa senyalitzada de senders que s'estenen al llarg de 3 quilòmetres. Això, de retruc, permetrà que la gent no passi per corriols que podrien comprometre l'ecosistema. Tots els camins són aptes per a vianants i bicicletes (i una tanca amb cadena impedeix l'accés rodat als vehicles no autoritzats).

Els treballs, per últim, també han millorat l'accés principal a la finca, una rampa situada al sector de Fontajau. Aquí, en un tram d'uns 70 metres, s'hi ha posat sauló per facilitar l'accés de vianants i bicicletes al paratge.



Preservar el paratge

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha animat la ciutadania a gaudir de les Deveses d'en Bru, especialment "en uns moments tan complicats com els actuals", on convé evadir-se. "Tenim un nou espai, que abasta com 32 camps de futbol, que també ens permet preservar la biodiversitat del nostre territori", ha explicat Madrenas.

L'alcaldessa, això sí, ha demanat a la gent que en faci un ús responsable. "Que la gent s'asseguri de preservar-lo com està, perquè una part dels fons que hi ha destinat l'Ajuntament han servit, precisament, per netejar el paratge", ha afegit.

Per la seva banda, el delegat del Departament de Territori, Pere Saló, ha dit que la recuperació de les Deveses d'en Bru és un exemple de la unió entre recursos públics i privats per preservar el patrimoni natural. Saló ha fet una crida als propietaris de fauna exòtica perquè no l'abandonin al medi i, novament, ha posat en valor la recuperació del paratge en un moment en què la pandèmia porta més gent als espais naturals.

"Aquests dies escoltem veus demanant tancar els parcs naturals, però francament això no és possible; no només perquè no es pot fer físicament, sinó tampoc jurídicament", ha dit. "La gent té dret a anar-hi i l'administració, allò que ha de fer, és acompanyar la lliure circulació", ha afegit, sempre i quan això no xoqui amb les restriccions aprovades arran de la covid-19.

Dels gairebé 50.500 euros que s'han invertit a les Deveses d'en Bru, el Departament de Territori n'ha aportat quasi 35.000. L'Ajuntament de Girona, per la seva banda, ha fet una aportació de 25.000 euros, que a més d'aquest paratge, també s'han destinat a fer actuacions ambientals en altres zones, com el bosc de Can Salvatella.

Les Deveses d'en Bru formen part del projecte d'infraestructura verda urbana La Vora de Girona, una iniciativa dissenyada pel consistori gironí, el paisatgista Martí Franch i la Federació d'Associació de Veïns de Girona, que té per objectiu apropar la natura a la ciutadania i posar-la en valor, i que amb aquesta actuació segueix guanyant nous espais naturbans.