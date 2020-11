El cas d'abusos sexuals a Els Joncs, encallat en instrucció un any després

El monitor del centre especial de treball de la Fundació els Joncs de Sarrià de Ter acusat de tres delictes d'agressió sexual es manté en silenci. El cas obert al voltant de les presumptes agressions tampoc ha fet gaires progressos més d'un any després del seu esclat. Per començar, el jutjat que inicialment duia el cas, Instrucció 1 de Girona, va passar-lo al número 3, amb canvi de jutge. L'acusació particular representada per les famílies va demanar testificals, però l'acusat s'ha acollit des del primer moment del procés al seu dret a no declarar.

Des de fa prop d'un any, la causa roman en el mateix punt: el material confiscat al domicili del processat. Es va extreure un ordinador i llapis de memòria d'entre altres proves, i la Guàrdia Civil n'està analitzant el contingut. Pel que fa a l'acusat, va ingressar en presó provisional per ordre del jutjat d'Instrucció 1 de Girona en funcions de guàrdia el 6 d'octubre de 2019. La Fundació, que es va crear el 1995 i vetlla per la integració laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual, va acomiadar el monitor pocs dies després que es fessin públiques les acusacions i va anunciar una investigació interna.



Fets aïllats

Una de les qüestions que caldrà esclarir, més enllà de si el monitor processat és autor dels tres delictes d'agressió sexuals pels quals està essent investigat, és si els presumptes abusos van ser puntuals o si es van repetir en el temps. L'acusació particular representada per les famílies tampoc té clar que no hi hagi més víctimes per descobrir. Jesús Candel, un dels representants de la Fundació Els Joncs, personada com a acusació particular, va declarar en una roda de premsa que «tot apunta que es tracta de fets aïllats i recents», unes declaracions que les famílies no comparteixen. En un comunicat de premsa, els lletrats van posar de manifest que «en l'actual estat de les investigacions encara no es pot afirmar categòricament que ens trobem davant de fets puntuals», rebla, i afegeix que «tampoc es pot descartar l'existència d'altres víctimes».

En el mateix sentit els lletrats demanen que es «respectin» les investigacions que s'estan duent a terme i que «no es facin manifestacions a partir d'especulacions i suposicions que afecten directament a les víctimes i a la investigació».



Tres denúncies d'agressions

En una roda de premsa posterior als fets, Candel va explicar que les famílies van tenir coneixement de la situació el diumenge sis d'octubre, quan una de les noies residents al centre va explicar -a la família que el monitor va abusar d'ella. Fins a tres famílies es van afegir a una denúncia interposada als Mossos d'Esquadra per agressió sexual. Es tracta de tres dones d'entre 20 i 30 anys amb discapacitat intel·lectual.

La Fundació, per la seva banda, va condemnar els fets i va anunciar una revisió dels protocols per tal de detectar possibles fets similars. En tot cas, Candel va assegurar que la denúncia els havia agafat per sorpresa, ja que no havien tingut «cap mena de sospita» del monitor investigat. El sospitós feia nou anys que treballava al centre i no havia sigut mai motiu de queixa.