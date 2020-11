Incendi a la cuina d'un pis de Can Gibert del Pla per una olla al foc

Els Bombers van treballar ahir a la matinada en un incendi en un pis de Can Gibert del Pla, a Girona. El foc va ser declarat pels volts d'un quart d'una a la cuina d'un habitatge situat al número 49 del carrer Orient.

Fins al punt de l'incident, s'hi van desplaçar tres dotacions de Bombers, però quan hi van arribar ja van trobar el foc gairebé apagat, ja que un veí havia fet ús d'un extintor i havia pogut sufocar bona part de les flames.

L'incendi es va originar per una olla que s'havien deixat al foc i les flames van afectar la campana extractora. No s'ha de lamentar cap ferit.

Un cop extingit el foc, els Bombers també van revisar la resta de l'habitatge per assegurar-se que no hi havia més afectacions. Per aquest servei, també es van activar tant la Policia Municipal de Girona com el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).