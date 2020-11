El Programa Referent d'Ocupació Juvenil dona suport a 220 joves de Salt

El Programa Referent d'Ocupació Juvenil de Salt ha acompanyat fins a 220 joves del municipi al llarg d'aquest 2020. Així, els participants han pogut continuar amb els estudis postobligatoris i/o realitzar formació laboral. D'aquests, 160 són nois i noies que han volgut millorar la seva ocupabilitat realitzant formació laboral i/o retornant al sistema educatiu. La resta, 62, corresponen a joves que ja havien acabat 4t d'ESO i que han pogut accedir a un recurs alternatiu per seguir un itinerari formatiu. El consistori saltenc n'ha informat a través d'un comunicat.

El Programa Referent d'Ocupació juvenil forma part dels projectes que porta a terme l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Salt i està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. El programa es dirigeix, de manera prioritària, al col·lectiu de joves d'entre 16 a 19 anys, amb l'objectiu que segueixin al sistema educatiu reglat i en tot cas, si això no és possible, que continuïn formant-se per millorar les seves competències professionals, així com també poder retornar al sistema educatiu si així ho desitja el jove.

«Enguany està sent un any complicat i s'ha de valorar el gran esforç que s'ha fet per poder orientar els joves de manera no presencial a causa del confinament i en un moment tan important com és la finalització dels estudis obligatoris», ha posat de manifest el regidor d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, en el comunicat.

A banda de la col·laboració dels tres instituts públics de Salt, també participen en aquest treball en xarxa: l'escola d'adults Les Bernardes, el Centre de noves Oportunitats d'Oscobe-Intermedia, la Cambra de Comerç de Girona, l'Escola Tècnica de Girona, l'Espai Municipal d'Ocupació de Salt, el Servei Municipal d'Ocupació de Girona, Fundació Gentis, Fundació Ramon Noguera, Fundació Oscobe, i tots els altres centres on ara mateix els joves segueixen millorant la seva ocupabilitat a través de la formació.