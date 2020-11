El Premi d'emprenedoria de l'FP a Girona obre la segona convocatòria

L'Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de la segona edició del Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat. La iniciativa té per finalitat reconèixer i promoure l'esperit emprenedor i innovador de l'alumnat de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives d'emprenedoria empresarials a la ciutat.

«L'any passat vam instaurar aquest premi i va ser un èxit, i el mantenim perquè els joves han de veure com des de l'Ajuntament creiem en ells i en les seves idees per construir la Girona del futur», ha afirmat la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, en un comunicat.

Tots els centres educatius que imparteixen cicles formatius poden presentar, fins al 6 de novembre, projectes elaborats pels estudiants que es van matricular el curs passat, 2019-2020, en dues categories -la que correspon a cicles de grau mitjà, i la dels de grau superior. La dotació del premi és de 1.500 euros, repartits entre els projectes classificats en el primer lloc (350 euros per a cadascun), segon (250 euros per a cadascun) i tercer (150 euros per a cadascun). L'import econòmic del premi s'atorgarà al centre de formació professional dels guanyadors, per tal que s'inverteixi en iniciatives o recursos d'impuls de l'emprenedoria.