Un brot de coronavirus obliga a aïllar una part de la planta d'Oncologia de l'hospital Trueta de Girona

Un brot de coronavirus detectat a la planta d'Oncologia de l'hospital Josep Trueta de Girona obliga a sectoritzar i aïllar part d'aquest departament. En total són onze les persones que s'han infectat, tot i que, de moment, cap d'elles presenta símptomes. Un cop detectat, l'hospital ha fet un cribratge massiu a la resta de pacients i contactes estrets d'aquests malalts. La direcció de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha decidit repartir en sectors la planta vuit i aïllar en un d'aquests els contagiats per coronavirus. En cas que s'hagués d'ingressar alguna persona de manera urgent per un problema oncohematològic, es faria a la planta set de manera provisional, ja que també compta amb habitacions.

A banda, el brot també obligarà a redefinir les guàrdies i els torns del personal per tal de poder garantir que sempre siguin els mateixos professionals els que estiguin a planta, i així minimitzar les rotacions dels treballadors. De moment, no es permetran els acompanyaments i s'ha previst posar en marxa de nou el sistema de comunicació a distància a través de les tauletes electròniques i altres aparells. Amb tot, sí que es podrà estar al costat d'un malalt en aquells casos de requereixin la presència d'un familiar o bé quan es tracti de final de vida.

Des de la Direcció de l'ICO Girona expliquen que s'estan seguint el protocols dictats pel Departament de Salut, en coordinació amb la Direcció del Trueta. També s'han activat els protocols d'actuació establert per l'ens.

Per altra banda, s'està fent un seguiment "acurat" per vigilar, de prop, l'evolució de tots els implicats, tants pacients com professionals, per tal de "poder aplicar les mesures pertinents en cada moment".