Missatge de Madrenas en un Sant Narcís atípic

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va emetre ahir un missatge institucional fent referència a les festes atípiques de Sant Narcís d'enguany. «Les fires són sobretot això: diversió al carrer, i trobades amb colles d'amics i familiars. Allò que més ens identifica per Sant Narcís és precisament allò que pel coronavirus no podem fer», va dir Madrenas. «Són moments durs», afirmava l'alcaldessa, que afegia que la prioritat és «posar les bases per a la recuperació de Girona». Madrenas va enviar un missatge d'agraïment als que treballen per contenir la pandèmia, així com a la ciutadania per complir amb les mesures sanitàries, recordant que cal «responsabilitat» per part de tothom. I va mostrar suport als que pateixen les conseqüències de la covid-19, indicant que des del consistori tenen el compromís d'«ajudar en tot el que puguem».