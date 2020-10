La Generalitat publica ara el polèmic estudi de mobilitat omès en el permís a Leroy Merlin

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat acaba de publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) l'anunci pel qual se sotmet a informació pública l'estudi d'avaluació de la mobilitat de la sol·licitud de llicència comercial presentada per Leroy Merlin a Girona.

Es tracta d'un «tràmit essencial» segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el juny d'aquest any va declara «nul» el permís concedit perquè, precisament, no s'havia fet aquest pas. Fonts del Departament han assenyalat a Diari de Girona que d'aquesta manera es compleix la sentència. En relació amb l'anunci d'aquesta exposició pública, des de Leroy Merlin Espanya s'han limitat a informar que es tracta d'un anunci de la Generalitat i que, per aquest motiu, no fan declaracions. La sentència en aquell moment no era ferma ni implicava el tancament del negoci, que funciona amb normalitat des que va obrir les portes fa més d'un any.



«Múltiples irregularitats»

L'incompliment d'aquesta tramitació va posar-lo sobre la taula l'empresa alemanya Werkhaus SL, denominada comercialment Bauhaus, l'estiu de l'any passat quan va portar el cas als tribunals denunciant «múltiples anomalies i irregularitats», una de les quals era aquesta omissió de l'exposició pública de l'informe de mobilitat.

En l'anunci del Govern català, s'especifica que «se sotmet a informació pública l'estudi» conforme al que estableix entre d'altres «l'article 21 del decret llei 1/2009». Precisament, l'alt tribunal català va considerar en la interlocutòria que la Generalitat va «ometre» l'exposició pública de l'estudi , un tràmit que segons defensaven l'administració catalana i Leroy Merlin no «s'exigia» en el decret llei 1/2009. En canvi, en el tribunal posava de manifest que «l'omissió de la jurisprudència» era «clara», com a motiu per estimar el recurs presentat per Werkhaus SL.

L'any 2017 el Departament d'Empresa i coneixement de la Generalitat havia atorgat la llicència comercial a Leroy Merlin per poder implantar un establiment a Girona. A canvi, la multinacional francesa havia de pagar la millora de la xarxa viària de la zona de l'Avellaneda. L'administració preveia que quan obrís l'establiment als terrenys de Can Turon hi hauria problemes en el trànsit provocant i empitjorant les cues i els embussos que ja es produïen en una zona on hi conflueixen tres vies amb un alt volum de trànsit: la carretera Barcelona, l'antiga Nacional-II i la C-65 que uneix la Costa Brava amb el peatge de l'autopista.

Es tracta d'un nus de comunicacions a l'entrada sud de la capital gironina on hi ha molt a prop el polígon comercial de Mas Gri amb el MediaMarkt, el Decatlhon i el Bauhaus. Molt a prop, s'hi està construint la nova Clínica Girona.



Nous carrils de circulació

En concret, la Generalitat va exigir a Leroy Merlin que dupliqués un carril de sortida de la C-65 venint de Salt per accedir a la rotonda de la carretera Barcelona. També que es construís un nou carril de gir a la dreta per enllaçar directament amb l'N-II en direcció a l'Avellaneda i evitar així passar per la rotonda per anar cap a Fornells de la Selva. Unes condicions el compliment de les quals va quedar en mans de l'Ajuntament de Girona i que Leroy Merlin va assumir.

Així, la multinacional va redactar i presentar un projecte valorat en 632.275 euros, que va ser aprovat per l'àrea d'alcaldia l'agost de l'any 2018 i, posteriorment, per la Junta de Govern Local al novembre d'aquell mateix any. Les obres a les carreteres van començar al desembre i van acabar al maig del 2019. Finalment, Leroy Merlin va obrir les seves portes el 13 de juny.