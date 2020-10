Madrenas demana a Interior més agents de Mossos per fer front a la sensació d'inseguretat

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va demanar ahir al Departament d'Interior més presència d'agents de Mossos d'Esquadra al carrer per pal·liar la sensació d'inseguretat entre el veïnat, especialment en certes zones. Madrenas també va posar de manifest altres problemàtiques presents a la ciutat; concretament, les ocupacions d'habitatges per finalitats delinqüencials i la «manca de contundència» davant les persones que cometen delictes de forma reincident.

Des del consistori observen una «creixent sensació d'inseguretat entre els veïns i veïnes, sobretot en sectors concrets de la ciutat», si bé consideren que les estadístiques «no són preocupants», segons expliquen en un comunicat. Per això, l'alcaldessa va fer una petició al departament per tenir més presència de Mossos al carrer, per actuar amb «més agilitat» davant fets delictius.

En resposta, des d'Interior van apuntar que molts efectius han passat a treballar contra els efectes de la covid-19, però d'altra banda esperen poder dotar de més agents la plantilla de la Regió Policial de Girona un cop entri en servei la propera promoció de 750 nous efectius al cos.



Ocupacions delinqüencials

L'alcaldessa també va posar en coneixement del departament el problema de les ocupacions delinqüencials d'habitatges, un dels punts que veuen que genera més inseguretat. Madrenas va subratllar la falta d'eines reals per fer-hi front «de manera ràpida i efectiva». A més, va informar que des del consistori treballen amb un pla contra aquest tipus d'«ocupacions conflictives d'habitatges».

A la reunió entre l'alcaldessa, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i altres autoritats, hi va haver acord en la necessitat de canviar la legislació, obrint la porta al fet que el veïnat o l'Ajuntament puguin denunciar les ocupacions. Una fórmula que pel consistori podria resoldre la situació, ja que molts d'aquests pisos són de fons d'inversió que no en fan un seguiment.

Per últim, Madrenas va parlar de la manca de contundència davant les persones que cometen delictes de forma reincident. Respecte d'això, el conseller va anunciar que estan treballant en un pla per ser més estrictes judicialment en aquests casos. L'alcaldessa va aprofitar per donar suport a la conselleria d'Interior davant l'intent del govern espanyol de recentralitzar el cos de Bombers i crear una direcció general única estatal.



Reivindicacions de Guanyem

El cap de l'oposició i portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va entregar una carta al conseller amb un seguit de reivindicacions. Entre altres, Guanyem exigeix la retirada de la Generalitat de les causes contra independentistes, posar fi a les actuacions desproporcionades dels Mossos en desnonaments, i més recursos per al Parc de Bombers de Girona.