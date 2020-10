Liciten l'ampliació de l'escola Gegant del Rec de Salt per 5,4 milions d'euros

La Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dilluns 19 d'octubre l'anunci de licitació per executar l'ampliació de l'Escola Gegant del Rec de Salt. Les empreses interessades en el projecte tenen fins al proper 11 de novembre per presentar la seva oferta i el pressupost global és de 5.427.475 euros (amb l'IVA inclòs).

Des de l'Ajuntament de Salt, l'alcalde de la vila, Jordi Viñas, fa una valoració molt positiva d'aquest pas que "desbloqueja el projecte d'ampliació del Gegant del Rec. Definitivament aquesta actuació reivindicada i necessària des de fa anys permetrà a tota la comunitat educativa del centre gaudir d'un edifici de construcció i deixar de banda els barracons". "Amb aquesta ampliació, així com també amb la construcció d'un nou centre educatiu entre el parc Monar i l'Escola La Farga continuem avançant en la planificació i l'aposta per posar la formació i l'educació al capdavant de tota la política municipal. L'educació és una prioritat i cal que dotem als nostres estudiants i professorat de les millors eines possibles", afegeix Viñas.

Per la seva banda, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, recorda que "fa anys que des del consistori estàvem treballant intensament, amb periòdics contactes amb el departament, per tal de desbloquejar la necessària ampliació del Gegant del Rec. Ara s'ha fet ja el pas definitiu i hem d'estar enhorabona al mateix temps que seguim treballant per reduir els terminis de construcció".