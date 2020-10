Guanyem creu que fan falta ordenances noves

El grup municipal Guanyem veu «imprescindibles» unes noves ordenances que permetin «fer front a la crisi social i econòmica» actual. Des de Guanyem proposen «reduir taxes a comerços, restauració i per obrir negocis», i també «introduir trams a la taxa de residus per aconseguir que qui generi més pagui més». La regidora Cristina Andreu va explicar, en roda de premsa, que la pèrdua d'ingressos ha de ser el principal motiu per reformular les ordenances, que consideren com «una de les eines més importants per trobar solucions i millorar la situació de les veïnes i veïns». Guanyem farà arribar un seguit de propostes per modificar-les, per «apujar a qui més té i abaixar a qui més està patint la crisi». A això, Madrenas i Planas van respondre que els impostos i taxes municipals no són «retributius» i que pujar-los és fer-ho per tothom.