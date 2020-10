Girona retira uns cinquanta contenidors per evitar que es cremin en un acte dels CDRs

L'Ajuntament de Girona va retirar, divendres a la nit, una cinquantena de contenidors del centre per evitar que acabessin cremats. L'endemà al vespre hi havia una convocatòria del CDR de Girona a la plaça de l'U d'Octubre de 2017 per «commemorar l'inici de la resistència de l'Octubre del 2019, així com totes les represaliades». El consistori volia evitar que, novament, acabessin incendiats mentre es feien servir de barricades, tal com havia passat recentment. De fet, pocs dies abans, tots es van treure i es van traslladar fins a l'aparcament del pavelló municipal de Fontajau.

Fonts de l'Ajuntament han assenyalat que es va tractar d'una mesura «preventiva». En concret, es van retirar les unitats que es va considerar que «podien ser objecte d'actes vandàlics, davant la manifestació prevista per al dissabte». N'hi havia de l'entorn de la Subdelegació i diversos carrers de la zona del Mercadal, entre d'altres.

La convocatòria independendista d'aquest dissabte, però, no va tenir tanta afluència com en anteriors jornades. A més, els Mossos d'Esquadra van blindar les set entrades a la plaça i van identificar totes les persones que volien accedir al punt de trobada. La policia també va controlar l'entorn de la Subdelegació del Govern i els jutjats. La convocatòria va acabar sense incidents.

Aquest diumenge al matí es van tornar a col·locar tots els contenidors al seu lloc i es van netejar els punts on s'havien acumulat bosses d'escombraries, segons ha explicat el consistori. De fet, molts veïns, com que no tenien constància ni estaven informats que els contenidors es retiraven temporalment, van decidir deixar les deixalles al forat on habitualment hi ha el grup de contenidors.



Els precedents

Anteriors crides del CDR de Girona, fa menys d'un mes, van acabar amb contenidors cremats en diversos punts de la ciutat. Els disturbis protagonitzats per grups independentistes per commemorar l'1 d'octubre, va acabar aquella jornada amb la crema de 24 contenidors que alguns dels participants a l'acte havien fet servir com a barricades per enfrontar-se amb la policia pel centre de la ciutat després d'una convocatòria del CDR de Girona. Van quedar incendiades unitats al carrer Séquia, a la Gran Via de Jaume I o a l'avinguda Sant Francesc, entre d'altres punts. La Policia Municipal i els Mossos d'Esquara van detenir, cadascun, una persona acusada d'incendiar un contenidor.

Dos dies abans també van cremar-se 23 contenidors a Girona. Aquell dia hi havia hagut protestes per la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat. Les concentracions feia diverses hores que havien acabat però pocs minuts després de la mitjanit van cremar simultàniament contenidors a diferents barris de Girona (Devesa, les Pedreres i Montjuïc, per exemple) i en poblacions de l'àrea urbana (23 a Girona i 17 en altres poblacions).

La reposició dels contenidors cremats aquests dues jornades costarà uns 40.000 euros, tenint en compte que cada unitat té un preu de 847 euros.