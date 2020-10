El Consell d'Estudiants de la UdG i tres entitats volen alternatives a la suspensió de les barraques

Comunicat conjunt del Consell d'Estudiants de la UdG, el sindicat d'estudiants SEPC, la colla castellera Xoriguers de la UdG i l'equip de rugbi Àligues i Aligots reclamant alternatives a la suspensió de les barraques de les Fires de Sant Narcís. En el document, les entitats consideren «nefasta» la gestió de l'Ajuntament en aquest assumpte i exigeixen que es tingui «en compte les entitats que participen a les barraques a l'hora de prendre decisions i que aquestes es comuniquin formalment i amb antelació».

També reclamen que l'Ajuntament «promogui unes festes populars segures i que permeti a les entitats de Girona recuperar-se econòmicament per poder seguir desenvolupant la seva activitat a la ciutat». Finalment, demanen que el consistori «fomenti i prioritzi la cultura i l'associacionisme popular davant de l'oci nocturn» privat.



Dependència de les barraques

Aquestes tres peticions venen argumentades amb un text on es lamenta que l'Ajuntament hagi decidit «unilateralment suspendre les barraques sense comunicar-ho a cap de les entitats» que hi solen participar. El document del Consell d'Estudiants i les tres entitats universitàries indica que l'Ajuntament de Girona fa uns anys que actua «a l'esquena de les associacions de la ciutat» i recorda que «la majoria d'entitats depenem econòmicament dels beneficis de les barraques per desenvolupar la nostra activitat cultural a Girona». Posen de manifest que fa dos anys que no hi ha barraques i que això està «ofegant l'associacionisme i la cultura populars».

En aquest sentit, critiquen que a hores d'ara «encara no s'ha proposat cap alternativa similar i segura, ni notificat cap ajornament de les Fires per tal de garantir que hi hagi unes festes per a les joves, ni per ajudar les entitats».

A més a més, les entitats assenyalen que en els darrers anys l'Ajuntament ha «imposat» els proveïdors i els preus de venda «limitant així el benefici». I segueixen exposant que «cada any, s'han posat més obstacles i augmentat el cost inicial de posar una barraca, fet que està provocant que cada vegada menys associacions puguin optar-hi».

Finalment, pel que fa al caràcter de les Fires, afirmen que «no és una sorpresa» que l'Ajuntament vulgui «acabar amb les barraques» i que estan veient i «patint» com «cada any les festes són menys populars i més privades». En aquest sentit, asseguren que «l'any passat es van substituir les barraques per foodtrucks al parc del Migdia (sic) amb una gestió igual de poc transparent i desinformadora per part de l'Ajuntament» i que «aquest any, sense previ avís ni explicació» han vist com «s'anunciava el circ Raluy al lloc on històricament s'han fet les barraques».