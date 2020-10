Campanya "Reciclem vidre per elles" a Girona

L'Ajuntament de Girona ha instal·lat dos contenidors roses davant del Mercat del Lleó per fomentar el reciclatge d'envasos de vidre i contribuir així en una causa solidària: la prevenció del càncer de mama. Es tracta de la campanya "Reciclem vidre per elles" impulsada per l'entitat Ecovidrio amb motiu del dia mundial d'aquesta malaltia que se celebra avui, dia 19 d'octubre.

Des d'avui i durant les pròximes setmanes, la ciutadania pot fer ús dels contenidors roses situats a la plaça Calvet i Rubalcava. Ecovidrio transformarà els envasos de vidre dipositats en una donació a la Fundació de Sandra Ibarra per contribuir en la investigació del càncer de mama i millorar la qualitat de vida de les dones afectades i el seu entorn familiar.

D'altra banda, avui s'il·luminarà de color rosa la façana de l'Ajuntament per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama, a partir de les nou del vespre. "És el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i tot i que estem vivint moments tan durs cal mantenir la confiança en la ciència i recerca per erradicar la malaltia al més aviat possible. Cal que totes tinguem present que la detecció precoç és vital", ha afirmat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.