La 12a Catosfera posarà el focus sobre l'humor, el periodisme i el posicionament web en català

La 12a edició de la Catosfera arriba a Girona del 5 al 7 de novembre, un cicle de debats i xerrades sobre les novetats tecnològiques i d'internet i la comunicació en clau catalana. Les jornades, que compten amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, es faran a l'auditori Josep Irla, i també es podrà seguir en línia, arran de la situació marcada per la covid-19. El programa d'enguany posa el focus en àmbits com el tractament de l'actualitat en clau d'humor i l'ús d'aquest registre a les xarxes socials, els youtubers en defensa del català a la xarxa, el posicionament web en llengua catalana o l'impacte de la covid-19 en el periodisme. Entre els convidats hi haurà Jair Domínguez, Xavier Graset, Ana Polo i Mariola Dinarès; el director d' El Jueves, Guille Martínez-Vela, o la guionista d'humor Júlia Cot.