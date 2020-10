El PSC de Girona demana «acció i decisions» al govern per reactivar el teixit econòmic

El grup municipal del PSC a Girona demana a l'Ajuntament «acció i decisions per reactivar el teixit econòmic» de la ciutat. En un comunicat, el regidor socialista Jordi Calvet, denuncia «l'absoluta falta de projectes del govern de Marta Madrenas a l'àmbit de la promoció econòmica». Calvet manifesta que «això no només succeix en aquest àmbit, sinó que en promoció econòmica passa com a la resta d'àrees. Manca de seguretat, brutícia als carrers, projectes fallits com el Bloom, projectes fantasma com la casa de les matemàtiques, un llarg etcètera», diu Calvet. El regidor socialista considera que «la inacció en promoció econòmica és especialment greu en un context de crisi com l'actual», i creu que «hi ha motius seriosos de preocupació, perquè no hi ha pitjor política que la que no es fa», segons ha apuntat Calvet.

El regidor està convençut que «Girona pateix, d'una banda, la crisi i, de l'altra, el desgovern de Marta Madrenas». En el comunicat, el socialista afirma que el «catalitzador» de la crisi és «la inacció del govern municipal». «Som en una situació límit. A cada carrer de Girona hi ha algun local tancat o diversos. Aquesta circumstància genera pèrdues de llocs de treball», ha explicat Calvet.

La ciutat de Girona té 6.269 persones aturades i ha patit un increment interanual de 30,85%. «El nostre grup municipal ha assistit a diferents plens on l'alcaldessa l'ha iniciat mostrant-se molt preocupada per aquestes dades», afirma el regidor socialista. «Volem demanar-li que a més de preocupar-se passi a ocupar-se d'una manera seriosa i prengui decisions per estar al costat del teixit econòmic gironí», ha demanat Calvet.

El grup socialista expressa, en aquest comunicat, que «és paradoxal que Marta Madrenas tingui dades tan dolentes en ocupació, fet que ha reconegut públicament, i que a la vegada també tingui 1,6 milions d'euros en polítiques d'ocupació aturats per manca d'execució o inacció». En el darrer ple, Jordi Calvet va dir que «l'únic pla específic per a la reactivació econòmica de la ciutat ha estat Aixequem persianes dotat amb només 30.000?». «La regidora Gloria Plana així ho va reconèixer en un gest poc habitual en aquest govern que l'honora», ha explicat el regidor.

En el ple, el grup municipal del PSC va demanar un Pla econòmic específic per a la reactivació econòmica i augmentar, d'aquesta manera, l'ocupació a Girona. També afegeixen que el grup municipal ha presentat diferents propostes de reactivació per al teixit econòmic i al comerç i promourà una bateria d'iniciatives que, diuen, tenen l'objectiu d'aportar suport en un moment de dificultat greu com és l'actual.