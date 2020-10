La missa de St. Narcís estarà restringida a 150 persones que tinguin invitació

La Solemne Missa Major de Sant Narcís a la basílica de Sant Feliu de Girona és un dels molts actes que aquests dies s'ha vist afectat per les restriccions decretades pel Govern català a causa de la pandèmia de la covid-19. El Bisbat ha assenyalat que a la basílica només només s'hi podrà accedir per invitació.

Aquestes invitacions es podran recollir a la llibreria diocesana de la Casa Carles de Girona del 19 al 23 d'octubre (de les deu del matí a les dues del migdia, i de les quatre de la tarda a les vuit del vespre). L'aforament del temple serà d'un màxim de 150 persones. La Casa Carles està situada a la plaça del Vi, al costat de l'edifici consistorial.

Per a totes aquelles persones que no puguin accedir-hi, s'ha previst que Televisió de Girona pugui retransmetre en directe la celebració amb l'objectiu que la limitació de l'aforament no sigui un impediment per viure la celebració del patró de la ciutat i de la diòcesi de Girona, encara que no sigui de forma presencial.

És doncs, un acte més de les Fires de Girona que pateix una afectació i que podrà seguir-se en línia.

Els actes religiosos eren un dels punts de les mesures restrictives decretades per l'executiu català aquest dijous que podien modificar-se en funció del que digués la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en considerar-se que podien estar afectant els drets fonamentals.

En la seva interlocutòria, els magistrats van considerar ahir que la limitació d'aforament imposada per als actes de culte «no és cap restricció desproporcionada o injustificada». Amb les restriccions, es permet un aforament màxim del 50% dels recintes.