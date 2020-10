El jutjat cita a declarar els Bombers de Girona per participar a la manifestació de l'endemà de l'1-O

El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona ha citat a declarar tot un torn de guàrdia del parc de Bombers de Girona per la manifestació que hi va haver a la plaça del Vi l'endemà de l'1-O. És el mateix jutjat que investiga el comboi de protesta que aquell mateix dia hi va haver davant la caserna de la Guàrdia Civil, pel qual ja hi ha cinc comandaments investigats. A la protesta a la plaça del Vi hi van participar més de 4.000 persones i els Bombers en van ser els grans protagonistes. Fins allà hi van anar una desena de membres del cos, tots uniformats, a qui la gentada va aclamar i els va fer un passadís. Fonts de la Generalitat han assegurat que, com també van fer amb els comandaments, posaran advocats per als qui ara hagin d'anar a declarar.

En total, segons fonts properes al cas, hi ha una desena de Bombers que hauran de passar pel jutjat. Les declaracions es faran en dues tongades. Les primeres seran aquest novembre mateix i les altres, al gener.

Precisament, aquest jutjat és també el que ja investiga cinc comandaments dels Bombers pel comboi de protesta que aquell 2 d'octubre, a primera hora del matí, va passar davant la comandància de la Guàrdia Civil de Girona.



Denúncia de la fiscalia

L'origen de la causa és una denúncia de la fiscalia que recollia que, aquell matí, set vehicles logotipats del cos que portaven "cartells favorables al referèndum" van passar per davant de la comandància, fent sonar els clàxons i les sirenes. Segons el fiscal, van proferir "insults i expressions" de menyspreu als agents i també els van fer la botifarra.

Després, el comboi va enfilar cap al centre de la ciutat, fins a arribar a la plaça del Vi, on s'hi havia convocat la concentració. I precisament, ara el jutjat d'instrucció ha citat tot el torn de guàrdia del parc arran d'aquesta altra protesta.



Malversació i abandonament de destí



Segons la fiscalia, i en relació amb els cinc comandaments, permetent o participant en el comboi tots ells podrien haver incorregut en delictes de malversació de diners públics i abandonament de destí com a funcionari.

En el cas de la malversació, seria perquè van utilitzar recursos propietat de la Generalitat destinats a apagar incendis i fer salvaments per a una altra finalitat. En relació a l'abandonament de destí, seria perquè "durant hores" la Regió d'Emergències de Girona no va comptar amb aquests efectius "i per tant no haurien pogut atendre qualsevol urgència".

Els comandaments van declarar com a investigats al llarg de l'any passat. Tres d'ells el 12 de juny, el quart el 10 de juliol i el cinquè a finals d'any. Entre els cinc investigats hi ha dos excaps de la Regió d'Emergències de Girona.