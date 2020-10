Guanyem critica que el pla pels talls de llum a Girona Est s'hagi aturat

El grup municipal Guanyem Girona ha criticat que l'Ajuntament de Girona «hagi decidit aturar unilateralment» el pla per acabar amb els talls de llum al sector est de la ciutat, un fet de què havia informat Diari de Girona. La regidora Cristina Andreu ha recordat en un comunicat que «al novembre passat vam avisar que si no hi havia una proposta sobre la taula per acabar amb un fet tan greu com que tot un barri de Girona no tingui llum, nosaltres no donaríem el sí als pressupostos», i defensa que gràcies a això van aconseguir que el govern municipal «s'avingués a començar la sectorització». La regidora de Guanyem alerta que aviat començaran a baixar les temperatures i que els veïns del barri «tornaran a quedar-se privats un hivern més del dret fonamental a l'energia».

Des de Guanyem veuen «poca voluntat d'explicar-nos que s'atura un acord arribat amb nosaltres fa menys d'un any» a més de «poc interès en buscar alternatives» per continuar el projecte. El grup, però, culpa a Endesa del problema: «No només cal donar més potència sinó que Endesa hauria de renovar la xarxa elèctrica», afirmen.



«Deixadesa» cap al barri

Andreu, que va visitar el barri dijous passat, diu que s'hi va trobar problemàtiques que atribueix a «la deixadesa» del govern municipal. En el comunicat, el grup parla de «brutícia acumulada» i d'un «deteriorament socioeconòmic al barri» per la pèrdua de feines d'un sector «ja de per si amb un alt índex d'atur».