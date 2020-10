Girona amplia els espais per a vianants a les entrades de vuit centres educatius

L'Ajuntament de Girona ha ampliat els espais per a vianants en les entrades de vuit centres educatius de la ciutat, un cop iniciat el curs, perquè s'hi puguin respectar les distàncies de seguretat. Segons indica el consistori en un comunicat, la principal actuació ha estat eliminar aparcaments de davant d'escoles i instituts, i delimitar amb blocs de formigó -també anomenats new jerseis- una zona on les famílies es podran esperar, a fi d'evitar aglomeracions.

Les mesures s'han dut a terme a l'escola bressol l'Esquirol, a l'escola Vedruna, a l'escola Carme Auguet, al FEDAC Pont Major i als instituts Montilivi, Narcís Xifra i Carles Rahola. També s'ha ampliat l'espai per a la parada del bus al Centre Públic d'Educació Especial Palau. En total, s'han fet actuacions a 15 centres, sumant-hi els que ja s'havien adaptat a les mesures contra la covid-19 a l'estiu. Segons la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, «amb l'inici del curs escolar hem detectat noves necessitats que hem implementat de seguida». D'altra banda, el regidor d'Educació, Àdam Bertran, recorda que les reformes estan incloses al paquet d'inversions pactat entre Junts i Esquerra per l'àmbit escolar.

Mentrestant, famílies de l'escola Pericot de Girona continuen reclamant a l'Ajuntament que retiri els contenidors d'una de les entrades del centre al carrer Ullastret. Es tracta d'un accés nou habilitat perquè l'alumnat hi pugui accedir de forma esglaonada, i que sovint es troben amb brossa a terra o pudors.