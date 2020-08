El barri de Sant Narcís posa en marxa una nova xarxa d'horts urbans

L'Ajuntament de Girona i diferents entitats, associacions i veïns i veïnes han posat en marxa una xarxa d'horts urbans al barri de Sant Narcís. Es tracta del projecte «Menja't Sant Narcís», que té per objectiu fomentar la consciència social i ambiental. La iniciativa s'ha implementat com a prova pilot al carrer de Roma i està previst estendre-la per més indrets.

«És un projecte de barri, que va néixer amb la voluntat de dinamitzar els carrers per així promoure també la dinamització econòmica dels comerços del barri i les relacions entre els veïns», afirma la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana. El projecte pretén assolir tres fites. D'una banda, crear un espai comunitari i de cohesió social entre els diferents agents del barri. En segon lloc, pretén rehabilitar els nombrosos espais públics enjardinats, els parcs i els marges i donar-los un ús productiu i un valor ambiental. I per últim, es vol potenciar un turisme més sostenible i dinamitzar el comerç i l'ocupació local. També s'han programat tota una sèrie d'activitats, així com sessions formatives sobre els horts urbans.