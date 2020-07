La delegació del Govern a Girona es reuneix amb les alcaldies de la demarcació

El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, i les directores i directors dels diferents serveis territorials, han iniciat aquest dimarts a la tarda, una sèrie de trobades telemàtiques amb els alcaldes i les alcaldesses de la demarcació a través dels consells comarcals gironins.

La voluntat d'aquestes reunions és explicar de primera mà a alcaldes, alcaldesses i presidents i presidentes comarcals, quina és l'afectació de la Covid-19 a comarques gironines; actualitzar les dades sanitàries globals i les que afecten cada comarca, i establir protocols d'implantació de les mesures del Govern.

En les seves intervencions el delegat del Govern, Pere Vila, ha recordat que "Tenim una feina important a fer les pròximes setmanes, hem de conscienciar que les coses es poden seguir fent, si les fem bé".

També ha parlat de la complexitat que el rebrot es produeixi en plena temporada turística, pel que suposa pel sector i per la gestió que s'ha de fer, "Estem en un moment d'extrema dificultat, els rebrots coincideixen amb la temporada turística i hi ha una doble complexitat, perquè hem de tenir en compte els residents i els visitants".

El delegat també ha afegit, "La situació és complexa, hem d'aplicar mesures per evitar els contagis, revertir la situació i no arribar al límit, i el món local ens hi podeu ajudar".

El director dels Serveis Territorials de Salut, el Dr. Miquel Carreras, ha remarcat que "l'única vacuna que tenim són les mesures preventives; rentat de mans, mascareta, distància i evitar aglomeracions. Els ajuntaments ens podeu ajudar a compartir aquesta pedagogia".

Carreras també ha explicat que molts rebrots se situen a la franja d'edat dels 19 als 40 anys, que la tensió del sistema sanitari es troba principalment a l'atenció primària i que la situació pot variar d'un dia per l'altre.

El director territorial de Salut també ha explicat als alcaldes i alcaldesses que els Departaments de Salut, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Treball Afers Socials i Famílies; estan treballant en l'acollida dels temporers de la poma a l'Alt i Baix Empordà.

El director dels Serveis Territorials d'Interior, Albert Ballesta, ha apel·lat a la contenció i la prudència i ha dit que "Des del departament treballem per fer complir les mesures de tancament de l'oci nocturn o la resolució de les botellades, però demanem la col·laboració dels ajuntaments".

A banda de les intervencions del delegat del Govern i dels directors territorials de Salut i Interior, les reunions serveixen perquè els representants del món local posin sobre la taula totes les qüestions que creguin oportunes; per tal de resoldre dubtes, inquietuds, demandes i donar respostes el més coordinades possible.

Els consells d'alcaldies van començar ahir dimarts amb els representants de les comarques de la Selva, el Ripollès i el Pla de l'Estany. Aquesta tarda serà el torn de la Garrotxa i el Gironès, i demà dijous s'acabaran amb el Baix Empordà i l'Alt Empordà.

D'altra banda, a causa dels rebrots de Figueres i Vilafant, fa dues setmanes que s'han reprès les reunions del Comitè Territorial de Coordinació d'Emergències de comarques gironines format pel delegat del Govern, les directores i directors territorials, la Diputació de Girona, els presidents i presidentes dels Consells Comarcals, les alcaldesses dels dos municipis afectats, els alcaldes de municipis de més de 20.000 habitants i els cossos d'emergències i seguretat; Mossos d'Esquadra, Bombers, SEM i Agents Rurals.