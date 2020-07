Les AMPAs de Salt, «desemparades» davant la supressió de la sisena hora

Les AMPAs de Salt se senten «abandonades» i «desemparades» davant la decisió de les escoles públiques del municipi de no oferir la sisena hora l'any que ve a causa de les circumstàncies derivades de la covid-19. Dilluns al matí es va celebrar un Consell Municipal extraordinari i, segons les AMPAs, se'ls va comunicar que la decisió ja estava presa. Les associacions adverteixen que prop de 2.700 infants de les escoles públiques de Salt, declarades totes de màxima complexitat, perdran 175 hores anuals d'escolarització, fet que consideren «una vergonya». Per la seva banda, el regidor d'Educació, Fermí Cunill (ERC), explica que les direccions de les escoles van exposar els seus motius, com ara la facilitat de poder fer les entrades i sortides més esglaonades, poder treballar millor la diversitat i poder disposar de més mestres per aula, entre d'altres. A més, deixa clar que es tracta d'una decisió extraordinària per la covid i circumscrita només al proper curs.

Les AMPAs de Salt lamenten que una decisió d'aquestes característiques s'hagi pres «a corre-cuita, sense previ avís i de manera unilateral». «Ens sentim abandonades i desamparades precisament en un dels moments més difícils, en plena pandèmia», lamenten. Per això, van demanar un Consell Municipal extraordinari, però en van sortir decebudes en veure que la decisió ja estava presa. Les AMPAs consideren una «excusa» els problemes logístics i la falta de recursos que al·leguen els centres per poder seguir oferint la sisena hora conciliant-la amb les mesures establertes per Salut, i hi veuen una «voluntat determinada» d'eliminar-la «aprofitant les dificultats de la pandèmia».

Cunill, per la seva banda, puntualitza que es tracta d'una circumstància excepcional derivada de la covid que només afectarà al curs vinent, i assenyala que els centres han pres aquesta decisió per tal de garantir el màxim de qualitat en l'educació dels alumnes davant l'escenari incert de la pandèmia.