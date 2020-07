Girona impulsa un projecte creació artística als diferents barris de la ciutat i convida els veïns a participar-hi

L'Ajuntament de Girona posa en marxa un nou projecte de creacions artístiques comunitàries a l'espai públic de la ciutat. Es tracta de la iniciativa 'Arts i Barris' que té com a objectiu apropar la cultura a tota la ciutadania. Per això, el desenvolupament de les creacions no només va a càrrec d'artistes, sinó que es convida els veïns i veïnes a participar-hi. En aquest sentit, els centres cívics de cada barri i l'Estació Espai Jove actuen de connectors entre els creadors de les diferents disciplines i la comunitat. El projecte ha començat aquest mes de juliol i s'allargarà fins a la tardor, quan es presentaran els resultats al públic.

Les creacions es porten a terme a Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Narcís, Girona Est, L'Esquerra del Ter, Pont Major, Pla de Palau – Sant Pau i Barri Vell – Mercadal i està previst que quedin enllestides durant els pròxims mesos. El projecte 'Arts i Barris' és una aposta per dinamitzar l'ús dels espais urbans de manera col·lectiva a partir de diversos llenguatges artístics, així com fomentar el consum cultural mitjançant "l'arrelament i interès" per les pràctiques culturals.

El consistori gironí promou i organitza aquesta iniciativa a través del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.

Tota la informació de les produccions artístiques es podrà trobar al web de l'Oficina de Foment de les Arts. També al web i xarxes socials de Girona Cultura i de la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat.