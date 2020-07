Onze associacions de veïns de Girona es constitueixen en una nova coordinadora

Les onze associacions que fa uns mesos van abandonar la Federació d'Associacions de Veïns de Girona (FAV) per desacords amb el seu president, Romà Monreal, s'han constituït com una nova coordinadora. Malgrat que el nom i el format d'aquesta nova entitat es decidiran en una assemblea que es convocarà properament, el seu objectiu és poder formar part dels diferents processos participatius que siguin d'interès per als seus barris i per a la ciutat. De moment, tot i no tenir nom, es defineixen col·loquialment amb el nom de «coordinadora» o «els dissidents».

Segons explica la portaveu de la coordinadora, Carme Castel, que és la presidenta de l'associació de veïns de Sant Narcís, malgrat que encara no està clara quina fórmula adoptarà la nova entitat, sí que tenen clar que serà assembleària, de manera que no hi haurà presidència ni una associació que mani més que l'altra.

A hores d'ara, formen part de la nova coordinadora les associacions de veïns i veïnes de Pedret, Campdorà, Domeny, Pla de Domeny i Taialà, l'Eixample, Montjuïc, Sant Narcís, Santa Eugènia de Ter, Pont Major-Pont de l'Aigua, el Barri Vell, Pla de Palau-Sant Pau i Vista Alegre-Carme. Tot i això, Castel remarca que estan oberts a qualsevol altra associació de la ciutat que no formi part de la FAV i que vulgui adherir-s'hi per tal de treballar conjuntament.

Reunides en assemblea el passat 13 de juliol, les onze associacions van decidir constituir-se com a coordinadora per tal de «fer front a les mancances de representativitat de la majoria d'associacions de veïns dels barris de la ciutat». Aquesta decisió arriba després que, a finals de 2019, el nou president de la FAV, Romà Monreal, president de l'associació de Palau-sacosta, fes unes polèmiques declaracions (entre altres coses, va dir que «sortiria per una finestra si anés a una reunió de la plataforma contra els talls de llum a Font de la Pólvora») que van provocar que onze associacions li demanessin la renúncia i un replantejament de l'entitat. Com que això no es va produir, i Monreal continua al capdavant de la FAV amb el suport d'altres associacions, aquestes entitats van decidir sortir-ne i abandonar la Federació.

Durant els darrers mesos -pandèmia de la covid-19 mediant- han estat en contacte a través de WhatsApp, però ara han decidit constituir-se com a coordinadora per tal que l'Ajuntament, o qualsevol altra administració, els pugui tenir en compte sense haver-los de convocar un a un. «Ara, si l'Ajuntament vol convocar una reunió, es dirigeix a la FAV, que és lògic perquè ja està constituïda, però en canvi nosaltres, fins ara, malgrat que ens hem entès molt bé, no ho estàvem», assenyala Castel. És per aquest motiu que van decidir constituir-se en una nova entitat assembleària per tal de coordinar-se i treballar conjuntament.



Funcionament assembleari

La idea és que la nova coordinadora sigui assembleària i que no hi hagi càrrecs, i que l'assistència a les reunions es distribueixi en funció de la temàtica i la disponibilitat dels membres de cada associació. Per exemple, en la primera trobada per al Pla Local d'Habitatge, Castel explica que hi van anar els representants d'alguns dels barris més afectats per aquest problema, com Santa Eugènia, Barri Vell i Eixample. I el mateix pensen fer amb tots els processos participatius en els quals estiguin interessades les associacions que formen part de la coordinadora.

Tampoc tenen previst reunir-se d'una forma periòdica, sinó que s'aniran organitzant en funció de les qüestions que vagin sortint. «Legitimem els portaveus que hem designat per a cada reunió, taula, debat o acte en el qual considerem oportuna la nostra presència», assenyalen en l'acta de la reunió constituent.