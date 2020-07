Girona elimina el mur de plaça Catalunya per fer-hi una rampa i una escala

L'Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana els treballs de construcció d'una escala i una rampa per comunicar la banda oest de la plaça de Catalunya -a l'altura del carrer Ginesta- fins a l'altre costat de la plaça. L'objectiu de l'actuació, que estan portant a terme les brigades municipals, és donar continuïtat al pas natural dels vianants per tal que puguin continuar en línia recta fins al vial est.

Les obres consisteixen en l'eliminació d'una part del petit mur i de la vegetació existent per donar lloc a una escala de 2,5 metres d'amplada, formada per quatre esglaons, i una rampa amb un pendent molt suau, en compliment amb la llei d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Segons ha informat el consistori, els acabats, tant dels graons com de la rampa, seran de pedra natural i s'hi col·locaran unes baranes metàl·liques amb dos passamans i un entornpeu o base.

D'altra banda, l'Ajuntament de Girona també té previst senyalitzar un nou pas de vianants des de les escales fins al centre de la plaça, on es farà una actuació per eliminar les barreres arquitectòniques similar a la del pas de vianants que connecta amb el carrer de l'Albereda.

"La conversió d'aquesta zona de la plaça de Catalunya en espai per a vianants ha generat noves dinàmiques i noves necessitats, i per això hem volgut actuar-hi ràpidament amb aquesta nova rampa que facilitarà el pas a veïns i veïnes, transportistes i al conjunt de persones que utilitzen algun dels serveis propers. Les millores ens permetran guanyar permeabilitat en el conjunt de la plaça i continuar prioritzant-hi els vianants", ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

De moment, els treballs s'han iniciat amb l'enderroc del mur existent i ja es pot apreciar l'obertura, la visibilitat i l'espai que hi haurà. Es preveu que finalitzin les obres aquest mateix mes de setembre. Les brigades municipals van acabar ahir també els treballs d'ampliació del pas de vianants de la plaça de la Reina Sibil·la de Fortià, a l'encreuament entre la Gran Via de Jaume I i el carrer de Joan Maragall. En aquest cas, l'actuació s'ha fet com a mesura de seguretat pel COVID-19 per permetre una major distància entre persones a l'hora de travessar el carrer.