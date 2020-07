Hinojosa diu que ultima les accions per acabar amb les males olors a Sarrià

Hinojosa va anunciar ahir que ja ha implementat la majoria d'accions del seu pla per acabar amb les pudors de la paperera de Sarrià de Ter. Confien tenir-lo enllestit a finals de setembre, quan rebin la solució definitiva per a l'últim punt del procés que els queda per millorar. Mentrestant, hi han instal·lat una solució provisional per fer front a l'estiu, l'època en què les olors s'accentuen més.

El gerent de la planta de Sarrià, Manuel Orero, va detallar que fins ara han invertit més de 3 milions d'euros en el Pla de Gestió d'Olors. Orero va assegurar que els tres anys que porten treballant-hi és un temps «curt en termes industrials, i llarg en percepció». Després de reunir-se amb les associacions veïnals fa dues setmanes, Otero té la impressió que els veïns ja han notat millores, i remarcava que el seu objectiu, a més de complir la normativa municipal, és «no generar molèsties als veïns».



Mesures per frenar l'olor

Hinojosa ha tapat la majoria de tancs de la depuradora de la planta, un dels focus on s'originava l'olor. Aquí es depura l'aigua captada per fabricar paper abans de retornar al riu. Otero va equiparar la seva capacitat a la d'una depuradora que «doni servei a 150.000 persones». En concret, han cobert el pou d'entrada, l'homogeneïtzador, el decantador primari, el TPA i l'espessidor de fangs. A més, s'ha tancat la sala on es descarreguen els llots, un residu del procés de depuració que també genera olor, i s'ha implementat un sistema estanc per la seva gestió.

Queda pendent per al setembre la instal·lació d'un biofiltre per depurar l'aire de dins els tancs, que neutralitzarà les partícules causants de l'olor. De moment, han posat filtres provisionals de carbó actiu que serviran per reduir les olors a l'estiu, així com per acabar d'analitzar les partícules a què han de fer front. Segons Orero, aquestes provenen de la matèria orgànica que porta el cartró reciclat amb què fabriquen el paper.

Aquestes accions formen part de la segona fase del Pla de Gestió de les Olors (PGO) que van començar a aplicar a finals de l'any passat. Preveien acabar-lo al desembre, però el gerent confia que podrà ser a finals de setembre. Tot i això, Orero adverteix que podria haver-hi algun episodi puntual de pudor, i no descarta futurs reajustaments si detecten algun altre focus d'olor un cop acabi el PGO.



Aposta per la planta de Sarrià

Orero va deixar clar que vol fer una «aposta ferma» per Sarrià. En aquest sentit, explicava que han començat a processar-hi cartró procedent d'altres plantes d'Hinojosa a Catalunya. També han reconvertit un espai en una planta d'embalatges, amb la intenció que en un futur la panta abasti tots els processos de producció.