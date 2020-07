Girona comença les obres per reconvertir un tram del carrer Riu Freser en una plaça

L'Ajuntament de Girona ha començat les obres per reconvertir un tram del carrer Riu Freser en una plaça. Els treballs permetran eliminar el tram d'asfalt que separa les places que, de fet, ja hi ha a banda i banda i unificar tot l'espai en una de sola. Les obres, que costen uns 140.000 euros, duraran cap a cinc mesos i tiren endavant gràcies a l'acord entre el consistori i l'associació de veïns del barri de Pla de Palau-Sant Pau, que reclamaven un espai d'esbarjo a la zona. D'aquesta forma, els cotxes desapareixeran en aquest tram i també els aparcaments que hi ha.

El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, que al seu torn també ho és del barri, Lluís Martí, destaca que l'actuació va en la línia de prioritzar els vianants per davant el vehicle privat allà on sigui possible. "És un barri molt congestionat, on cal guanyar espais de relació i convivència, que siguin també un petit pulmó per als veïns", diu Martí. I hi afegeix: "Aquesta reconversió del carrer en plaça aprofitarà aquest punt molt més espaiós de la trama urbana habitual en el barri, i amb les obres no només guanyarem espai per a vianants sinó que també guanyarem seguretat viària".

El nou indret comptarà amb espais verds, espais de pas i jocs infantils. A més, aquest punt ja compta des de fa mesos amb una estació de la Girocleta. Pel que fa als contenidors, aquests es traslladaran a una ubicació propera i més adient, un cop s'hagi transformat el vial en una zona d'ús per a vianants.

Un altre dels objectius d'aquesta actuació és millorar la seguretat viària de la zona, ja que les cruïlles formades pels carrers Sant Isidre i Freser i Santiago i Freser són un dels punts del barri on es produeixen més accidents. La reforma s'estendrà a les cantonades properes al tram del carrer del Riu Freser, que s'ampliaran per aconseguir una pacificació del trànsit de vehicles i per garantir un accés i itinerari còmode, adaptat i segur pels vianants.

L'empresa adjudicatària del contracte ha estat Aglomerats Girona SA per un import de 141.045,98 euros (IVA inclòs) i està previst que les obres durin cinc mesos.