Girona homenatja les víctimes de la Covid-19

Girona ha posat paraules al dol per homenatjar les 147 víctimes de la covid-19 a la ciutat. Ha estat un acte senzill però emotiu al parc de les ribes del Ter, on la música, les espelmes i els parlaments han volgut donar escalf als familiars. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit que el coronavirus s'ha traduït "en una ferida a l'ànima" de molta gent, però ha demanat que tot i que aquesta "implacable" pandèmia hagi "manllevat la vida d'éssers estimats", no es deixi que mai se n'apagui el record. "Era important fer aquest acte col·lectiu de memòria", ha afirmat l'alcaldessa Marta Madrenas. L'homenatge s'ha tancat amb la descoberta d'una placa, situada als peus d'un desmai que s'ha plantat a la llera del riu, i una ofrena floral.