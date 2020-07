Madrenas afirma que la gestió de les «tres grans crisis» del darrer any no ha aturat l'acció del govern de Girona

«Tot i les tres grans crisis, el govern de Girona ha demostrat ser fiable i eficaç». Ho va afirmar ahir l'alcaldessa , Marta Madrenas en el balanç del primer any de mandat. Va explicar que la primera gran crisi va ser arran de la sentència del procés i les «protestes» a la ciutat, la segona el temporal «Gloria» i les inundacions en diferents barris de la ciutat i la tercera, la pandèmia. Tot i que només hi ha hagut cinc mesos «de normalitat» en aquest any «extramadament difícil», l'alcaldessa considera que la ciutadania ha trobat un govern «fiable i que ha actuat amb responsabilitat, decisió, eficàcia i sense amagar el cap sota l'ala».

Aquest treball, segons Madrenas s'ha fet «intentant minimitzar riscos per a la ciutadania, protegint les persones i garantint el bon funcionament dels serveis públics». Al seu parer, «el resultat ha sigut la comprensió i l'aplaudiment general del conjunt de la ciutadania, que és el que ens han fet arribar», va afirmar.



Les accions

I va començar a detallar la trentena d'actuacions que s'han realitzat per guanyar més espai pels vianants i les bicicletes, la nova zona d'aparcament de busos a Pedret per redistribuir l'entrada de turistes al Barri Vell, l'aprovació del contracte de manteniment de les escoles i dels equipaments públics, l'ampliació dels serveis d'atenció per a la gent gran, la implementació del nou model de policia de proximitat i la col·locació de les primeres càmeres lectores de matrícules a Montjuïc, Palau, Montilivi i la Creueta.

També va citar les «més de 100 petites actuacions repartides per tots els barris de la ciutat». Entre aquestes, va citar la reforma de la plaça dels Germans Sàbat; la finalització de les noves voreres de l'Avellaneda i la cruïlla de Reggio Emilia, les ajudes a les empreses per a la contractació, les primeres accions adreçades a la professionalització del sector cultural, les «iniciatives socials i de gestió elèctrica per intentar regularitzar i reduir els talls de llum» a Font de la Pólvora, el treball per tenir un pact local d'habitatge, la iniciativa per convertir baixos comercials en habitatges que ja té 60 sol·licituds o el treball en un nou model dels pressupostos participats.

«Aquestes tres grans crisis excepcionals, úniques i inaudites en la història de la democràcia de Girona, viscudes en dotze mesos, no han sigut excusa per aquest govern ni pel consistori per continuar gestionant el dia a dia de la ciutat, per gestionar els serveis públics amb eficiència, per estar atents a totes les demandes veïnals i per començar a donar compliment del nostre programa electoral. Ens hem centrat i ho seguirem fent en la neteja, la seguretat, la via pública i la qualitat dels serveis públics», va explicar Madrenas.

Madrenas va tenir un moment per parlar d'«autocrítica». Va indicar que en ocasions no han pogut respondre a la ciutadania com voldria però va atribuir-ho a «lleis estatals» i a la burocràcia que fan que les tramitacions s'allarguin en el temps per l'excés de normatives.



Crítiques a Guanyem i PSC

«Hem demostrat gran capacitat de gestió», va dir. I va recriminar a Guanyem i al PSC que titllin el govern d'«inactiu» i d'«aturat» malgrat la feina que s'ha fet. De fet, va recordar que aquest ha de ser el estat el mandat dels «pactes, perquè així ho va explicitar la ciutadania a les urnes». «Som garantia d'un govern seriós i fiable, que gestiona de manera impecable els recursos públics, que toquem de peus a terra, i que no prometem allò que sabem que no podrem oferir», va dir.

Finalment, va deixar clar que des de l'Ajuntament continuaran treballant amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya perquè «és viable i imprescindible».