Investiguen si els incendis de l'empresa Auladell de Sarrià de Ter són intencionats

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local investiguen els tres incendis que hi ha hagut en l'últim mes i mig a l'empresa Recuperacions Auladell de Sarrià de Ter. Sospiten que podrien ser intencionats. A més, els agents relacionen aquests focs amb dos incendis de contenidors que hi ha hagut els mateixos dies que els que han afectat l'empresa de reciclatge.

La policia està recopilant tota la informació per aclarir les causes dels focs d'indústria que s'han detectat a les dues naus que té aquesta empresa dedicada al reciclatge de paper i metall. De moment hi ha, per tant, totes les hipòtesis obertes. N'hi ha dues que pesen més: que siguin incendis intencionats, i l'altra línia oberta és que algun dels focs pugui ser originat per la fermentació del paper amb els canvis de temperatures.

Es dona el cas que tots els focs han estat a la tarda-vespre. A més, dos dels incendis han tingut lloc en cap de setmana -un d'ells diumenge - i un tercer, en divendres. Aquesta causística també és un fet que s'està tenint en compte en la investigació.

Les dues naus que té l'empresa estan situades al carrer Josep Flores i a l'avinguda de França -la carretera d'accés a Girona. L'incendi de diumenge va succeir en la primera. Va tenir lloc a la tarda i van cremar piles de paper i brossa. Ahir encara hi havia diverses dotacions dels Bombers a la zona que acabaven de rematar punts calents. Cal recordar que l'incendi del dia 6 de juny també va afectar la mateixa nau i la mateixa zona.

Mentre que el del 22 de maig va ser molt més perillós, ja que va obligar fins i tot a desallotjar i confinar veïns de blocs de pisos propers. Aquest incendi va originar-se a la nau de l'avinguda de França, unes instal·lacions que van quedar fortament malmeses, sobretot la part posterior de l'empresa. De fet, els Bombers van haver d'utilitzar l'helicòpter per apagar les flames des de l'aire.

Ahir de matinada va produir-se un incendi de tres contenidors al carrer de la Rasa de Sarrià. Aquest juntament amb un altre foc que va tenir lloc el mateix dia d'un dels focs a Auladell podrien estar relacionats amb els incendis d'indústria, segons informa l'Ajuntament de Sarrià. El consistori espera que aviat es resolguin les causes dels incendis i agraeixen «la rapidesa i la bona feina a tots els cossos actuants, Bombers, Mossos i Policia Local», afirma en un comunicat.