Un incendi obliga a tancar temporalment el CAP de Salt

Un petit incendi al CAP Jordi Nadal de Salt ha causat un ensurt aquesta matinada.

Els Bombers s'han desplaçat a dos quarts de sis del matí quan un veí ha alertat del foc fins al carrer Manuel de Falla amb set dotacions.

Sortia fum de l'edifici i finalment, han comprovat que el que cremava eren uns papers de la zona de l'arxiu, situat en un magatzem.

No s'han hagut de lamentar ferits, ja que el centre d'atenció primària estava tancat al públic en el moment del succés.

Aquest edifici es troba al centre de la població i té tres plantes.

A les set del matí el foc s'ha donat per extingit i els Bombers aquest matí han ventilat i estan acabant de revisar amb un tècnic municipal l'equipament.

Es dóna el cas que si bé el foc ha començat en elun magatzem situat a la planta baixa ha causat danys principalment a la segona planta del CAP, on hi havia les consultes d'ecografia, espirometries, la sala de petita cirurgia, la sala de treball de les infermeres gestores de casos, un magatzem i la sala de reunions. També ha quedat afectada la planta baixa, especialment el magatzem on s'ha originat l'incendi. El magatzem tenia la porta antiincendis tancada, de manera que les flames s'han enfilat pel sostre, segons informa Salut.

S'apunta, segons l'ajuntament, que el petit incendi hagi començat per un aparell d'aire condicionat.

Al lloc dels fets, també hi ha treballat la Policia Local de Salt i el SEM.



Trasllat al CAP 2

Aquest incendi ha obligat a derivar tota l'atenció sanitària al CAP Salt 2 Alfons Moré.

L'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona informa que és en aquest equipament on ara s'han concentrat els professionals assistencials. Amb tot, també destaca que les visites que es podien demorar d'avui s'han postposat.

Alhora, destaca que l'equipament sinistrat "no estarà operatiu en un temps" i que s'està reorganitzant la tasca assistencial. Per tant, l'atenció continuada de caps de setmana i festius - de 8h a 20 hores- es concentrarà a Salt 2 Alfons Moré.

El control i seguiment de l'embaràs per part de les cinc llevadores es farà a l'Hospital Santa Caterina de Salt.

Avui Salut ja ha fet una primera valoració dels danys ocasionats, que s'ampliarà una vegada s'hagi fet la neteja del centre, que ha quedat notablement afectat per fum i sutge.

Previsiblement el tancament del centre s'allargarà durant setmanes, el temps necessari per reparar les afectacions causades pel foc.