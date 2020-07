ERC proposa passar «d'idees a propostes concretes» a la Taula de la Ciutat

La Taula de la Ciutat, la iniciativa d'ERC Girona aprovada per totes les forces polítiques de l'Ajuntament per fer front a la crisi derivada de la covid-19, va tenir la seva primera reunió ahir a la tarda. Els objectius d'aquesta primera trobada eren establir les bases d'estratègia. La voluntat d'aquesta taula és, segons Quim Ayats, «anar més enllà de les taules de partit per trobar solucions». Per aquesta raó afirma que s'ha de passar «de les idees a les propostes concretes» i demanen la participació de tothom «per tenir capacitat de donar resposta a l'emergència» i ajudar el teixit productiu de la ciutat.