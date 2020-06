La Diputació de Girona ha lliurat material sanitari per valor de més de 400.000 euros

Durant la sessió plenària ordinària d'aquest mes de juny, celebrada dimarts passat, s'ha convalidat un decret d'aprovació d'un expedient de crèdit extraordinari del pressupost de despeses de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, per a l'exercici 2020. Aquest crèdit, d'un import de 290.515 €, se suma a altres compres de material que s'han anat realitzat des del mes de març. En total s'han lliurat productes farmacèutics i material sanitari per a la prevenció de la COVID-19 per un valor de més de 400.000 €.

Aquest material s'ha anat distribuint a ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines així com a serveis socials, policies locals, hospitals i centres sociosanitaris de la demarcació: residències geriàtriques, centres d'atenció a persones amb discapacitat, centres de salut mental i centres d'atenció i seguiment a les drogodependències. En total s'han lliurat:



17.200 tests de detecció d'anticossos , validats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

, validats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 56.320 mascaretes de protecció

de protecció 65.700 guants de nitril

de nitril 14.798 ampolles dosificadores de gel hidroalcohòlic

1.110 pantalles facials

facials 997 gorres



La vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de Dipsalut, Maria Puig, va comentar al llarg de la sessió plenària que «hem intentat ajudar en moments en què ha estat molt difícil que arribés el material, que era plenament necessari». L'objectiu d'aquestes donacions ha estat facilitar material de protecció als treballadors amb feines de major risc, així com implementar mesures de prevenció a les dependències, equipaments i serveis municipals.

A més, des de la Diputació de Girona es continua treballant en aquest sentit atès que la situació de necessitat de material pot perdurar en el temps. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també va assenyalar en el ple de la corporació que «si hi ha un rebrot entre l'octubre i el novembre tindrem estoc de material a Dipsalut per fer un pla de xoc immediat», i ha puntualitzat que «hem d'estar preparats, tot i que tant de bo no es doni el cas».

En breu es preveu fer noves donacions de materials com, entre d'altres, 9.000 ampolles de gel hidroalcohòlic més, que es distribuiran entre els ajuntaments per a diferents equipaments i serveis municipals, inclosos els de lleure infantil.