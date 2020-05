Cinquanta-tres ingressats menys per covid-19 a les comarques gironines després del cap de setmana: de 161 a 108

Continua el descens del nombre de pacients ingressats per covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Girona. Des de divendres passat, s'ha passat de 161 malalts hospitalitzats a 108, 53 menys. El Departament de Salut proporcionarà les dades de dilluns a divendres, i les deixa d'actualitzar en cap de setmana. Segons l'estadística, la tendència a la baixa es consolida, tot i que dimarts de la setmana passada hi va haver un repunt lleu quan, en 24 hores, hi va haver un increment de sis pacients que va situar la demarcació amb 182 hospitalitzats. En sis dies, la reducció ha estat de 74 malalts menys ingressats.

Diumenge passat, la demarcació se situava per primer cop per sota dels 200 hospitalitzats. Concretament, aleshores hi havia 195 hospitalitzats. El nombre d'ingressos va continuar reduint-se diàriament fins dimarts, quan es va detectar un repunt lleu, i el nombre de pacients afectats per la pandèmia va arribar als 182 (sis més que dilluns, quan n'hi havia 176).

Des de dimarts a divendres, va continuar el descens diaris: 176 dimecres, 163 dijous i 161 divendres. Després del cap de setmana, la regió sanitària se situa actualment en 108 hospitalitzats, 53 menys que divendres. El dia amb més ingressos a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.

Segons les mateixes dades, el nombre d'ingressats en estat greu es manté estable. Aquest dilluns n'hi ha dotze, exactament la mateixa xifra que divendres. Dimecres es va trencar la tendència a la baixa i per primer cop des del 29 d'abril van augmentar els pacients de gravetat ingressats en hospitals de la demarcació arribant als dinous. L'endemà es van reduir a 17 i divendres n'eren 12.

En relació als sanitaris, divendres es va registrar un nou repunt va ser el segon de la setmana. En el de dimarts, els sanitaris contagiats van incrementar-se fins als 49, quan dimarts n'eren 33. Dijous hi va haver un nou descens passant de 49 a 45 i divendres el segon repunt: de 45 a 48.

Després del cap de setmana, ha tornat a reduir-se els sanitaris contagiats. Aquest dilluns n'hi ha 43, cinc menys que divendres.