Marta Madrenas defensa la validesa de la delegació de competències del ple

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va defensar ahir la validesa de l'aprovació amb majoria simple de la delegació de determinades competències del ple a la Junta de govern que es va fer el 9 de juliol passat. Ho va fer en el ple ordinari celebrat ahir, en el qual es va presentar l'informe definitiu de l'interventor, Carlos Merino, on advertia que aquesta aprovació no era «vàlida» perquè s'havia de fer amb majoria absoluta segons la legislació catalana i que, per tant, s'havia d'anul·lar. «A criteri nostre, la decisió està ben presa, fonamentada, i és definitiva», va afirmar Madrenas després de deixar clar que per l'equip de govern (JxCat) l'assessorament legal de l'Ajuntament «correspon a secretaria», qui en un altre informe va defensar que l'aprovació es podia fer amb majoria simple segons la llei estatal.

Durant la seva intervenció, Madrenas va criticar tant secretaria com intervenció, tot i ser més dura amb aquest darrer departament tècnic. Segons Madrenas, quan el 9 de juliol es va aprovar el cartipàs municipal, votació a la qual anava lligada la delegació d'algunes competències del ple, ni el secretari, José Ignacio Araujo, ni l'interventor «van mostrar ni van fer palesa la seva disconformitat». «Des del govern no teníem cap motiu per plantejar-nos cap dubte sobre la legalitat del que s'estava aprovant», va matissar l'alcaldessa, qui va argumentar que durant els mesos següents es van aprovar acords i resolucions sense cap advertiment per part de l'interventor. «Si secretaria valida i intervenció no diu res, hem de deduir que tot era legal», va etzibar.

A més, Madrenas va assenyalar que no va ser fins al novembre que van tenir coneixement d'aquests «dubtes» per part de l'interventor quan aquest va presentar un informe provisional i que tot i això des d'intervenció es van seguir validant les aprovacions.

Finalment, l'alcaldessa de Girona es va responsabilitzar de la decisió de delegar competències del ple, però va assenyalar que «es van basar» en l'assessorament fet pels tècnics municipals.

Dures crítiques de l'oposició

L'oposició en bloc va carregar contra l'equip de govern no només pels dubtes manifestats per intervenció i la resposta contrària emesa per secretaria, sinó també per la «falta de transparència» durant tot el procés.

El primer a intervenir va ser l'edil de Cs, qui va acusar el govern gironí d'«enganyar deliberadament» la resta de grups municipals. «De juliol a novembre, no només s'amaga aquest dubte, sinó que aquest govern aprova unilateralment grans contractes», va assegurar Pamplona, en referència a la pròrroga del servei de neteja viària i de recollida d'escombraries a l'empresa mixta Girona + Neta per 14 milions. A més, Pamplona va plantejar que tot plegat es va «destapar» arran d'una disputa personal entre l'interventor i el secretari. «No van publicar els informes quan els van conèixer i fan gala de democràcia. Han jugat amb aquesta institució i ens han enganyat», va afegir.

Uns termes que també va utilitzar el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, qui va acusar els neoconvergents d'«enganyar-los» quan al juliol els van fer «confiança» per tirar endavant l'aprovació del cartipàs municipal. «És un fet greu que dificulta la confiança i el diàleg entre els grups. Ens han clavat un petit punyal a l'esquena», va lamentar l'edil de Guanyem. Salellas també va retreure a l'equip de govern no haver traslladat l'existència dels informes a l'oposició i els va demanar «autocrítica».

Per la seva part, el PSC-CP a través de la seva portaveu, Sílvia Paneque, va insinuar que aquest «error» va ser molt «beneficiós» per a l'equip de govern, a qui va acusar de governar amb majoria simple com si fos «absoluta». «Van reconèixer l'error quan en el ple de març van retornar al ple algunes de les competències delegades», va etzibar la regidora socialista, qui va afegir que «ho van fer tard».

Finalment, el representant d'ERC-AM, Quim Ayats, va aclarir que el retorn d'algunes competències es va produir perquè, després de detectar aquesta situació, la seva formació i Guanyem així ho van demanar a Madrenas. «Sigui per un mal plantejament inicial o per un abús es va donar un mal equilibri en la delegació de competències», va especificar Ayats, qui va recordar que el seu grup municipal treballa per trobar «solucions als problemes».