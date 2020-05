Actuació a la llera del riu per reparar una canonada

Una màquina excavadora està treballant aquests dies a la llera del riu Onyar, al seu pas pel terme municipal de Girona, dins l'operatiu de Trargisa per reparar una canonada. La màquina està anivellant el terreny, ple de sorra i pedres, per permetre l'arribada al punt que s'ha d'arranjar. Ahir se la podia veure just a sota la plataforma de la plaça Catalunya. L'operació s'havia d'haver fet abans però les fortes pluges i la paralització de totes les obres van anar retardant l'actuació. Amb el temporal, el terreny va quedar molt irregular i s'ha hagut d'aplanar. La retirada de troncs depèn de l'Agència Catalana de l'Aigua.